Au début de l'année, la mort mystérieuse d'un homme de 36 ans à Reichenbach, dans le district de Vogtland, est actuellement en cours d'enquête par le tribunal régional de Zwickau. Ce procès vise à établir la responsabilité d'une femme de 25 ans. Selon une évaluation psychiatrique, cette dernière est diagnostiquée comme souffrant de schizophrénie, comme l'a confirmé un représentant du parquet de Zwickau à l'agence DPA. Tanto le défunt que l'accusée sont originaires de la république russe de Tchétchénie.

Mi-janvier, un véhicule transportant six passagers a plongé dans la rivière Göltzsch. À la découverte, les autorités ont trouvé la femme de 25 ans et deux enfants mineurs sur la berge avec des blessures légères. Ils ont été transférés à l'hôpital. L'homme de 36 ans et un jeune garçon ont été découverts dans un magasin voisin, où l'homme est décédé de ses blessures graves.

Les premières enquêtes suggèrent que plusieurs coups de couteau ont été portés, ce qui a conduit à la mise en accusation de la femme de 25 ans. Des mandats d'arrêt ont été émis contre elle pour homicide. Le mobile précis de l'incident reste inconnu.

Selon les informations disponibles, le procès est prévu pour le 19 septembre au tribunal régional de Zwickau.

Cet incident tragique a entraîné la mort de l'homme de 36 ans, laissant sa famille et ses amis dans le deuil. L'enquête considère la responsabilité de la femme de 25 ans dans cette affaire fatale.

