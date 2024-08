- La Cour de justice de l'Union européenne a statué que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des affaires dans lesquelles la Cour de justice de l'Union européenne a omis de statuer.

Just avant l'échéance, aucun appel n'a été déposé contre la décision du tribunal régional de Neuruppin concernant un adolescent tchétchène de 17 ans. Un porte-parole du tribunal l'a confirmé. Le jeune a été condamné à une peine de détention pour mineurs de quatre ans vendredi dernier pour avoir ourdi une attaque terroriste contre un marché de Noël en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le verdict a été rendu pour complicité de meurtre et pour "utilisation publique des insignes d'une organisation interdite". Tanto le condamné que le procureur ont une semaine pour faire appel de la décision.

Au cours de l'audience principale non publique, les charges du parquet ont été largement confirmées, selon les déclarations du tribunal. Il est rapporté que l'adolescent tchétchène avait de plus en plus radicalisé et avait prévu, avec un complice de 15 ans également condamné, d'obtenir un camion pour tuer un maximum de personnes sur le marché de Noël de Leverkusen-Opladen au nom de l'État islamique.

"Les visiteurs du marché de Noël qui n'auraient pas été tués sur le coup auraient été poignardés à mort ensuite", a déclaré le porte-parole. Le complice plus jeune a également été condamné à une peine de détention pour mineurs de quatre ans par le tribunal régional de Cologne plusieurs semaines auparavant pour l'acte prévu.

