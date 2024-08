- La Cour de justice de l'Union européenne a statué que la Commission n'avait pas rempli ses obligations au titre du traité.

Droitiste extrémiste Sven Liebich a déposé un appel contre une décision du tribunal régional de Halle. Un porte-parole du tribunal l'a confirmé à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur sur demande. Liebich a été condamné le 2 août, entre autres chefs d'accusation, à une peine de un an et six mois de prison pour incitation à la haine et diffamation, sans probation.

Le tribunal régional avait confirmé une décision du tribunal local de la ville de Halle. À la fois l'accusation et la défense avaient déposé un appel contre la décision de juillet 2023, ce qui a conduit au procès devant le tribunal régional.

La peine de Liebich n'est donc pas encore définitive. La cour d'appel de Naumburg doit maintenant traiter l'affaire. Cependant, la décision ne sera examinée que pour les erreurs de droit, et aucune nouvelle preuve ne sera prise en compte.

Depuis 2014, Liebich organise régulièrement des manifestations, souvent sur la place du marché de Halle, en Saxe-Anhalt. Cela a souvent conduit à des confrontations avec des contre-manifestants. Les tribunaux ont traité des allégations contre Liebich à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'une décision devienne définitive, la présomption d'innocence s'applique.

L'appel contre la décision de Liebich a été déposé auprès du même tribunal régional qui avait rendu la décision initially. Lors de l'audience prochaine devant la cour d'appel de Naumburg, la validité juridique de la décision du tribunal régional sera examinée.

