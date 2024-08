- La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la Commission n'avait pas rempli ses responsabilités prévues par le traité.

Le procès imminent contre Melanie Müller porte sur des accusations de saluts nazis interdits. Selon le parquet de Leipzig, elle aurait effectué ce geste plusieurs fois lors d'un concert en septembre 2022. Le procureur affirme que Müller, âgée de 36 ans, a mal utilisé des insignes liés à des organisations illégales et violentes.

Le procès débutera vendredi (9h30) au tribunal de Leipzig, avec un témoin qui témoignera en premier, suivi des plaidoiries et du verdict.

De plus, des accusations liées à la drogue sont également examinées, car 0,69 gramme de cocaïne et une pilule d'ecstasy ont été trouvés lors d'une perquisition dans l'appartement de Müller à Leipzig.

Au début du procès, Müller a nié toutes les accusations. Son avocat a affirmé que le geste de la main était destiné à exciter le public et que Müller n'a aucun sentiment d'extrême droite ou lien politique. En ce qui concerne la drogue, il a affirmé qu'elle appartenait à un ami qui l'avait laissée chez Müller. Jusqu'à un verdict définitif, Müller bénéficie de la présomption d'innocence et n'est pas obligée d'assister physiquement aux audiences, selon la décision du juge.

Née dans la ville saxonne d'Oschatz, Müller est devenue populaire en 2014 après avoir remporté la huitième saison de "Je suis une célébrité... Sortez-moi de là !". Depuis, elle a participé à divers formats télévisés. En tant que chanteuse pop, elle se produit souvent dans des lieux tels que Mallorca.

