La chute sportive en cours de Darmstadt 98 se poursuit sans être exprimée. Les Lilas ont subi une défaite 0:4 (0:2) contre Elversberg lors de leur quatrième match de la saison en 2. Bundesliga. La rencontre a été marquée par la blessure de Florian Le Joncour d'Elversberg. Le défenseur a trébuché maladroitement sur son bras suite à une confrontation de tête, subissant de graves blessures et nécessitant des soins sur le terrain pendant plusieurs minutes. Des rumeurs suggèrent l'utilisation d'un anesthésiant sur le terrain en raison de l'intensité de sa douleur.

Des draps ont été déployés pour dissimuler Le Joncour alors que le personnel médical et le personnel s'occupaient de lui. Il a été évacué du terrain sur une civière, sous les applaudissements du public, et transporté en ambulance. Le match a été arrêté pendant plus de 20 minutes à partir de la 64e minute.

À ce stade, le match était déjà à l'avantage d'Elversberg : Luca Schnellbacher (5e minute) et Fisnik Asllani (20e/59e) avaient déjà marqué trois buts pour les locaux. Filimon Gerezgiher d'Elversberg a ensuite marqué son premier but (90e) pour sceller la victoire 4:0 contre un adversaire désorienté.

La défense de Darmstadt a présenté de nombreuses faiblesses tandis que leur attaque est restée quasi-invisible, à l'exception du coup franc de Sergio Lopez (62e). Il convient de noter qu'il s'agit d'une série ininterrompue de huit matches sans victoire pour l'équipe de l'entraîneur Torsten Lieberknecht, qui a été reléguée de la Bundesliga la saison dernière.

Malgré le retard causé par la blessure, Elversberg a continué à dominer SV Darmstadt 98. La défaite 0:4 de Darmstadt 98 est leur neuvième défaite en dix matches cette saison, aggravant leurs difficultés sous la direction de l'entraîneur Torsten Lieberknecht, qui a conduit l'équipe lors de leur relégation de la Bundesliga la saison dernière.

