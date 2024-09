La Cour de justice a déjà jugé que la Commission n'était pas habilitée à statuer sur l'application du principe de l'égalité de traitement.

Le coût de votre loyer a-t-il augmenté ? Il se peut que votre propriétaire envisage de réviser votre loyer. Cependant, vous n'êtes tenu d'accepter que si la révision est équitable.

Une lettre du propriétaire ? Lorsque les loyers augmentent, l'humeur de ceux qui en sont affectés est souvent d'abord engourdie. Il n'y a pas eu de rénovation auparavant, et de telles clauses ne semblent pas exister dans le contrat de location. Cependant, une ajustement du loyer au taux du marché local peut être valide juridiquement - sous certaines conditions, du moins.

Avant de signer cet ajustement, les locataires doivent certainement scruter si ces conditions sont remplies. Sinon, ils pourraient ne pas avoir à payer l'augmentation de loyer. Dietmar Wall de l'Union allemande des locataires conseille sur les points à surveiller.

1. Conditions formelles

Une augmentation de loyer doit toujours être communiquée par écrit et doit être claire et compréhensible. Elle doit également mentionner le loyer précédent et le nouveau, et fournir une explication détaillée de la façon dont le taux du marché local a été calculé. De plus, une augmentation de loyer doit être justifiée par le propriétaire lui-même. Si la lettre vient d'un avocat ou de l'office du logement, et qu'aucune lettre originale d'autorité n'est jointe, les locataires peuvent refuser l'augmentation dans les 14 jours.

2. Respect de la limite

Les propriétaires ne peuvent augmenter le loyer que jusqu'au taux du marché local, c'est-à-dire le loyer facturé pour des appartements similaires dans la ville. En même temps, ils doivent garantir que le loyer n'augmente pas de plus de 20 % en trois ans. Dans les villes où le marché du logement est serré - comme Hambourg, Berlin, Munich, Stuttgart, Cologne, Düsseldorf et Francfort - une limite de 15 % s'applique.

3. Distance par rapport à la dernière augmentation de loyer

Combien de temps s'est écoulé depuis votre dernière augmentation de loyer ? Cette question est cruciale. Au moins 12 mois doivent s'être écoulés entre deux augmentations de loyer. Le loyer plus élevé ne doit être payé qu'à partir du 15e mois après la dernière augmentation. La raison : les locataires ont une période de deux à trois mois pour accepter l'augmentation - le mois où la lettre a été reçue, plus deux mois supplémentaires.

4. Examen du taux du marché local

Le nouveau loyer correspond-il au taux du marché local ? Car le propriétaire doit se baser sur celui-ci - soit au moyen d'un indice de loyer, de trois appartements comparables, ou d'un avis d'expert. Si un indice de loyer est utilisé, les locataires doivent vérifier si le nouveau loyer se situe dans la fourchette donnée pour des appartements similaires. Si le propriétaire se réfère à trois appartements comparables, les locataires doivent vérifier s'ils sont similaires en termes d'emplacement, de taille, d'équipement, d'état et d'âge du bâtiment. Une union de locataires peut aider à l'évaluation.

5. Critères de disqualification pour un contrat à index ou à loyer progressif

Dans le cas d'un contrat à index ou à loyer progressif, une augmentation jusqu'au taux du marché local est exclue pendant la durée du contrat. Dans ces modèles, les augmentations ne peuvent être faites qu'en fonction de l'échelle fixée ou en fonction de l'indice convenu.

Après avoir reçu la lettre du propriétaire, il est important d'examiner attentivement les conditions fournies. En conseillant les locataires sur ce point, Dietmar Wall de l'Union allemande des locataires suggère de se concentrer sur les aspects formels de l'avis d'augmentation de loyer.

L'avis d'augmentation de loyer doit être clairement écrit et communiqué par écrit, détaillant les loyers précédent et nouveau, ainsi qu'une justification et une explication de la façon dont le taux du marché local a été calculé.

