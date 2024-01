La Cour d'appel rejette la tentative de Trump de retarder le procès civil d'E. Jean Carroll

Dans une brève ordonnance rendue à la fin de la semaine dernière, un groupe de trois juges de la cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis a rejeté la requête de M. Trump sans donner plus de détails.

M. Trump a demandé à la cour d'appel de retarder le procès après avoir perdu une première tentative d'utiliser l'immunité présidentielle comme moyen de défense contre les allégations de diffamation. Il a expliqué qu'il avait besoin de plus de temps pour étudier les options qui s'offraient à lui, y compris la possibilité de demander un réexamen par la Cour suprême des États-Unis. Il pourrait encore le faire, mais il devrait agir rapidement puisque le procès en diffamation doit commencer le 16 janvier.

Une porte-parole de M. Trump n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Le mois dernier, la Cour d'appel du deuxième circuit a jugé que M. Trump ne pouvait pas invoquer l'immunité présidentielle pour se défendre contre l'accusation de diffamation portée par E. Jean Carroll parce qu'il avait attendu trop longtemps avant de dire qu'il voulait l'utiliser, confirmant ainsi une décision du juge de la cour d'appel.

Mme Carroll a poursuivi M. Trump à deux reprises, d'abord pour diffamation en 2019 lorsque ce dernier, en tant que président, a nié son allégation selon laquelle il l'avait violée dans un grand magasin de New York au milieu des années 1990. Elle a intenté une deuxième action en justice en 2022 en vertu de la loi sur les survivants adultes, qui a rouvert la possibilité d'intenter des poursuites civiles pour agression sexuelle, pour l'agression et pour les déclarations qu'il a faites cette année-là, bien après qu'il a quitté ses fonctions. Le procès relatif à l'action en justice de 2019 a été retardé par des contestations juridiques.

L'année dernière, un jury a conclu que M. Trump avait agressé sexuellement Mme Carroll et l'avait diffamée dans ses déclarations de 2022. Ce jury a accordé 5 millions de dollars à Mme Carroll. M. Trump a fait appel de ce verdict.

Lors du procès qui se tiendra le mois prochain, le jury devra décider du montant des dommages et intérêts que Trump devra verser à Carroll pour ses déclarations de 2019.

M. Trump n'a pas assisté au premier procès.

Par ailleurs, les avocats de M. Trump ont demandé à ce que le jury du second procès ne puisse pas voir la vidéo de la déposition de M. Trump qui a été diffusée lors du premier procès. Dans cette vidéo, M. Trump confond M. Carroll sur une photo avec sa seconde épouse, Marla Maples, qualifie M. Carroll de "taré" et affirme que, "historiquement", les célébrités ont toujours été capables d'agripper les femmes : "Si vous regardez ce qui s'est passé au cours du dernier million d'années, je pense que c'est en grande partie vrai. Pas toujours, mais en grande partie. Malheureusement ou heureusement". Les avocats de M. Carroll affirment que M. Trump est cité comme témoin et que sa déposition ne devrait donc pas être diffusée.

Les avocats de Carroll s'y opposent, écrivant au juge : "Nous avons déjà entendu cette chanson". M. Trump était également cité comme témoin potentiel lors du premier procès, mais il n'a pas témoigné. Les avocats de M. Carroll ont déclaré qu'ils pouvaient toujours utiliser la vidéo dans leur affaire. Le juge n'a pas encore statué sur ce différend.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com