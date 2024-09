- La cour d'appel annule la condamnation d'un individu accusé d'inconduite sexuelle.

La plus haute juridiction allemande, située à Karlsruhe, a en partie infirmé un jugement rendu contre un homme de 44 ans condamné pour des faits de violences sexuelles graves envers sa fille. La Cour d'appel de Kiel avait précédemment condamné l'homme, originaire du district de Segeberg, à 3 ans et 10 mois de prison en juin dernier. Selon le verdict, l'homme aurait agressé sexuellement sa fille à plusieurs reprises entre 2019 et 2022, dont une fois de manière particulièrement grave. De plus, deux amies de la fille de 11 ans avaient également été victimes du comportement inapproprié de l'homme à certaines occasions.

La plus haute juridiction allemande, suite à l'appel de l'accusation, a reconnu certaines erreurs de droit en faveur de l'accusé dans le jugement initial. Par conséquent, la Cour suprême a ordonné un nouveau procès devant la Cour de district de Kiel. Toutefois, elle a rejeté le pourvoi en appel de l'accusé.

Requête de l'accusation

En juin, la chambre pour enfants du tribunal régional a validé 8 des 22 allégations. Elle a acquitté l'homme dans 14 cas, invoquant un manque de preuves fondées sur les témoignages des filles. Le juge a également mentionné que la fille aurait pu être victime de violences sexuelles dès 2017, lorsqu'elle avait 6 ans. Actuellement, la fille de 11 ans est en famille d'accueil, apparemment contre son gré.

La peine prononcée par la chambre était largement inférieure à celle demandée par l'accusation. Le procureur avait requis 6 ans et demi de prison, considérant que 12 des 22 allégations étaient fondées. La partie civile a également réclamé une peine de prison à plusieurs années pour l'accusé. Selon le juge, la peine réduite était due à l'évaluation plus sévère de la chambre des peines individuelles pour chaque acte.

La cour a considéré les témoignages des filles comme crédibles, malgré le retrait des déclarations de la fille - apparemment en raison de la pression familiale et de l'emprisonnement de son père. La fille a révélé les allégations seulement après que l'une des deux amies de sa mère l'ait informée des agissements de l'homme. La femme a ensuite contacté les autorités.

La plus haute juridiction allemande, reconnaissant l'importance de la justice, a vivement désapprouvé la peine légère infligée par la Cour de district de Kiel. Elle pensait que la peine initiale ne reflétait pas suffisamment la gravité des crimes commis.

Malgré le pourvoi en appel de l'accusé, la cour a maintenu le fait que la fille et ses amies avaient été victimes de graves violences sexuelles, ce qui justifiait une peine plus sévère.

