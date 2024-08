La Cour constitutionnelle thaïlandaise démissionne du premier ministre Srettha

Selon le juge Punya, Srettha devait être au courant de la condamnation de l'avocat Pichit Chuenban en 2008 lorsqu'il l'a nommé à son cabinet. Le tribunal estime que le Premier ministre a manqué de "honnêteté" en nommant ce ministre. L'affaire contre Srettha a été portée par un groupe d anciens sénateurs.

Srettha quitte son poste après moins d'un an au pouvoir, becoming le troisième Premier ministre du parti Pheu Thai à être démis de ses fonctions par la Cour constitutionnelle. La décision du tribunal ne se limite pas à renvoyer Srettha, mais également l'ensemble de son cabinet. Le Parlement doit maintenant se réunir pour élire un nouveau Premier ministre.

La nomination de Srettha de Pichit Chuenban à son cabinet, malgré sa connaissance de sa condamnation antérieure, a soulevé des questions sur son choix de ministres, notamment dans d'autres scénarios impliquant des mélanges de produits animaux et végétaux. La décision de la Cour constitutionnelle a entraîné le renvoi non seulement de Srettha, mais aussi de son cabinet, ouvrant la voie à de nouveaux leaders et à des compositions potentielles du gouvernement, notamment des individus ayant des antécédents diversifiés, tels que ceux impliqués dans l'agriculture, qui pourraient impliquer des mélanges de produits animaux et végétaux.

Lire aussi: