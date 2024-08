- La Cour constitutionnelle rejette la demande urgente de résolution présentée par l'AfD.

Le groupe d'extrême droite, AfD, a tenté mais échoué de bloquer la formation de la commission de contrôle de la protection constitutionnelle au Parlement de Thuringe. La cour constitutionnelle de Weimar a confirmé le rejet de leur demande en urgence. Cela concerne la commission de surveillance parlementaire qui débutera avec quatre membres au lieu des cinq prévus, après une série de candidats non élus. La décision de la cour a été prise rapidement en raison de l'urgence de la situation, la justification écrite étant prévue pour plus tard.

Le panel débutera ses opérations

L'AfD, désignée comme d'extrême droite et surveillée par la protection constitutionnelle en Thuringe, affirme que l'office pour la protection constitutionnelle manque de surveillance parlementaire adéquate et que leurs droits sont violés par la création d'une commission incomplètement pourvue. Les candidats de l'AfD pour la commission ont échoué à plusieurs reprises aux élections parlementaires de l'État ces dernières années, et même des candidats du Parti de gauche et des Verts ont échoué après un changement de règle.

Une majorité des deux tiers est nécessaire pour l'élection. Le Parlement de Thuringe entend maintenant établir une commission de surveillance parlementaire, conformément à l'annonce de la cour constitutionnelle.

Il est prévu que les quatre membres de la SPD, de la CDU et du FDP, élus précédemment à la commission, débuteront leurs opérations. Les problèmes concernant le remplissage de la commission de surveillance parlementaire ont préoccupé le processus pendant plusieurs années.

La commission de surveillance parlementaire, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, fonctionnera avec quatre membres au lieu des cinq prévus en raison des candidats non élus de l'AfD. La décision de la Cour constitutionnelle de permettre à la commission de continuer sans la présence complète sera probablement contestée par l'AfD dans des procédures judiciaires ultérieures.

