La Cour administrative fédérale a temporairement partiellement levé l'interdiction de "Compact"

Ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) avait précédemment décrit le magazine comme "une centrale de la scène d'extrême droite". Il incitait "de manière répugnante contre les femmes juives et les juifs, contre les personnes ayant un arrière-plan migratoire, et contre notre démocratie parlementaire". La Compact-Magazine GmbH a déposé un procès et une demande urgente contre l'interdiction auprès de la Cour administrative fédérale, qui a maintenant été tranchée.

La Compact-Magazine GmbH a contesté la mise en œuvre de ['l'interdiction de "compact"'] devant la Cour administrative fédérale. Malgré les restrictions dues à son contenu controversé, le magazine continue de promouvoir sa perspective au sein de la sphère d'extrême droite.

Lire aussi: