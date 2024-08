- La Cour a jugé que la décision de la Commission d'ouvrir une procédure contre la requérante n'est pas en soi une décision de la Cour.

Un directeur de clinique à l'Université Médicale de Hambourg-Eppendorf (UKE), placé en congé suite à des allégations de traitement inapproprié, a été blanchi par une revue externe. "Les investigations ont montré que les accusations médicales et professionnelles portées contre le médecin, à la fois en interne et de manière anonyme, puis relayées par certains médias, ne tiennent pas la route", a annoncé la clinique. Aucun erreur de traitement n'a été trouvée.

Cependant, le médecin restera en congé. La direction de la clinique a entamé des discussions avec lui "dans le but d'une séparation mutuelle, car il y a des différences d'opinion sur le type de développement conceptuel et structurel futur de la clinique concernée", a-t-elle déclaré.

La direction de l'UKE avait temporairement et immédiatement déchargé le médecin de ses fonctions chirurgicales en juin et chargé un bureau de l'ombudsman externe, spécialisé dans le domaine concerné, d'évaluer la situation, comme annoncé. Cette revue est maintenant terminée. "Aucune malversation n'a été trouvée dans le domaine médical et professionnel".

