Il y a presque quatre ans, un conducteur sur l'autoroute A3 a été heurté et tué par un bloc de béton - aujourd'hui, trois prévenus comparaissent devant le tribunal régional de Cologne. Selon l'accusation, des travaux de construction bâclés ont été la cause de la chute du bloc de six tonnes d'un mur de protection contre le bruit en novembre 2020, heurtant une petite voiture et tuant la femme de 66 ans à l'intérieur.

Les prévenus sont accusés de savoir que le bloc n'avait pas été installé comme prévu. Un ingénieur de 62 ans de l'entreprise de construction responsable à l'époque est poursuivi pour homicide par négligence. En tant que responsable de zone, il est accusé d'avoir improvisé des supports de maintien qui ont été soudés, compromettant la protection contre la corrosion. Il est également accusé d'avoir retenu un rapport d'expert subséquent indiquant que la fixation du bloc n'était ni stable ni durable.

Deux anciens employés du département Street.NRW de l'État, tous deux âgés de 59 ans, sont accusés d'homicide par omission negligente. Ils sont accusés de ne pas avoir demandé le rapport d'expert mentionné ci-dessus, malgré l'approbation de la structure étant conditionnelle à ses résultats.

Au premier jour du procès, l'ingénieur et l'un des employés de Street.NRW ont nié les chefs d'accusation. Le troisième prévenu a exercé son droit de garder le silence.

