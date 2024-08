La cour a imposé la deuxième peine pour avoir pris d'assaut le Capitole.

Les tribunaux américains continuent de traiter l'insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. Récemment, un juge a condamné l'un des "plus violents émeutiers" de ce jour. Le trentenaire aurait utilisé tout ce qui lui tombait sous la main contre les officiers de police, risquant jusqu'à 20 ans de prison.

Un tribunal américain a condamné l'un des assaillants du Capitole à 20 ans de prison pour violences aggravées lors de l'insurrection du 6 janvier 2021. Selon l'acte d'accusation, le trentenaire David Dempsey aurait utilisé "ses mains, ses pieds, des perches de drapeau, des béquilles, du gaz poivré, des meubles cassés et tout ce qu'il pouvait trouver comme armes contre la police". Il s'agit de la deuxième peine la plus lourde liée à la prise d'assaut du Capitole.

Les procureurs avaient initialement requis 22 ans de prison pour le résident de Californie, ancien travailleur du bâtiment et employé de fast-food. Il était considéré comme l'un des "plus violents émeutiers" lors de l'attaque du Capitole. La procureur a également mentionné le passé criminel de Dempsey, qui a plaidé coupable de deux chefs d'accusation d'agression contre des officiers de police lors de l'insurrection du Capitole.

L'attaque du Capitole du 6 janvier 2021, qui a fait cinq morts et 140 officiers de police blessés, a ébranlé les États-Unis et est considérée comme une journée sombre de la démocratie américaine. Des partisans fanatiques de l'ancien président Donald Trump, qui avait été battu, ont envahi le siège législatif pour empêcher la certification officielle de la victoire de Joe Biden à la présidence.

Trump avait passé des semaines à propager la fausse allégation selon laquelle il avait été privé d'un deuxième mandat en raison d'une fraude électorale massive. Juste avant l'insurrection du Capitole, le populiste de droite a exhorté ses partisans lors d'un discours à marcher vers le Capitole et à "se battre comme l'enfer". Almost a year ago, the former leader of the right-wing extremist U.S. militia Proud Boys, Enrique Tarrio, was sentenced to 22 years in prison.

L'individu condamné est originaire des États-Unis, plus précisément de Californie. Les actions agressives du rioter contre les officiers de police dans le Capitole des États-Unis ont contribué à sa peine de prison potentielle de 20 ans.

