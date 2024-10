La Coupe des présidents a vu un pic de tempérament: l'équipe américaine obtient sa 10e victoire consécutive malgré les allégations liées à la malédiction

Un triomphe du dimanche pour une équipe américaine brillante qui remporte sa 10e victoire consécutive dans la compétition biennale, avec le capitaine de l'équipe, Keegan Bradley, scellant le dernier point dans une victoire de 18,5 à 11,5 contre l'équipe internationale au Royal Montreal Golf Club au Canada.

Xander Schauffele, champion des deux majeurs en 2022, a lancé les 12 dernières parties simples avec une victoire écrasante de 4 et 3 (avance de 4 trous à l'entrée des 3 derniers trous) contre l'Australien Jason Day, plaçant l'équipe de Bradley à seulement 3,5 points de la victoire grâce à leur avance de 11 à 7 à l'entrée du dernier jour.

Des points attribués à Russell Henley, Patrick Cantlay, et un demi-point partagé entre l'invaincu Sam Burns ont permis à Bradley de confirmer une nouvelle victoire américaine, malgré la défaite de Scottie Scheffler contre Hideki Matsuyama, car Kim Si-woo n'a pas réussi à convertir un putt de 10 pieds sur le dernier trou.

Ce triomphe marque un jalon de dix ans pour Bradley, qui avait représenté pour la dernière fois l'équipe américaine lors de leur défaite contre l'Europe à la Ryder Cup 2014.

À 38 ans, Bradley s'attend à utiliser les leçons de cette semaine de victoire pour se préparer à son poste de capitaine pour la 45e Ryder Cup à New York.

"La dernière fois que j'ai participé à l'une de ces compétitions, j'ai été le point décisif pour les Européens à la Ryder Cup. Dix ans plus tard, j'ai eu la chance de faire la même chose aujourd'hui - quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie", a déclaré Bradley aux médias.

"J'ai appris beaucoup de choses de Jim et Tabitha (Furyk) cette semaine. C'était le meilleur travail de capitaine que j'ai jamais vu, ainsi que celui d'un conjoint de capitaine", a-t-il ajouté.

Un acte contestable

L'équipe internationale a refusé de se coucher sans se battre, tentant d'obtenir sa première victoire depuis 1998.

Un départ américain de 5-0 avait créé un chemin pour une victoire facile, mais l'équipe de Mike Weir a effectué un retour impressionnant avec un balayage propre vendredi, réduisant l'écart et animant la compétition.

Le comeback a commencé avec le jeune Coréen Tom Kim, qui a suscité les émotions américaines lors d'un match de quatre balles avec Scheffler la veille en célébrant bruyamment un long putt birdie avant de partir pour le prochain tee avant l'essai manqué de Scheffler.

Bien que Scheffler ait admis que Kim avait "provocationné l'ours", il a excusé l'incident comme un élément essentiel de la compétition, ajoutant : "Nous sommes amis après, nous ne sommes pas amis pendant."

L'assistant capitaine Kevin Kisner a manifesté moins de tolérance, comparant la décision de Kim de quitter Scheffler pendant son putt à une erreur.

"Ils ont poussé le fair-play trop loin et ont franchi la ligne de l'intégrité", a déclaré Kisner à Golf Channel.

L'analyste de Sky Sports Paul McGinley a qualifié cela d'acte irrespectueux, mais Kim a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de rester pour regarder le putt victorieux de Scheffler.

"Ce n'était pas une tentative d'être grossier ou de faire des manœuvres antisportives ; nous nous concentrions simplement sur notre jeu", a déclaré le champion de la PGA à trois reprises.

"Il peut sembler que je célèbre simplement de manière excessive, mais ce n'est pas le cas ; c'est à propos de célébrer pour mon équipe", a-t-il ajouté.

"Esprit de défi"

Kim a été à nouveau au centre de l'attention le samedi après avoir accusé l'équipe américaine de l'insulter.

Après des victoires contre Bradley et Wyndham Clark, Kim s'est à nouveau associé à son compatriote Kim Si-woo pour un match de foursomes passionnant contre Cantlay et Schauffele.

Les tensions ont augmenté lorsque Kim s'est plaint après que Cantlay ait refusé de concéder un putt, et les hostilités ont été exacerbées lorsque son teammate a célébré le coup de génie avec un "night night" de la star NBA Steph Curry.

Bien que la victoire se soit finalement avérée prématurée, les retombées ont persisté après le dernier putt.

"Alors que les choses se calmaient, il y avait clairement de l'animation dehors. J'ai entendu certains joueurs nous insulter", a admis Tom Kim.

"Je ne pense pas que le fair-play ait été bien respecté là-bas. Mais c'est un partie du plaisir. Je comprends. L'équipe américaine nous a motivés", a-t-il déclaré.

Schauffele a nié les accusations, affirmant qu'ils avaient traité leurs adversaires avec le plus grand respect.

"Nous essayions de plaire à la foule lorsqu'ils frappaient", a expliqué le numéro 2 mondial aux reporters.

"Je ne sais pas si quelqu'un a vraiment fait quelque chose comme ça. Je ne pense pas que l'un de nos gars aurait fait une telle chose. Donc, je ne sais pas ce qu'il a pu entendre."

Après avoir fait match nul contre Burns dans leur match simple du dimanche, Kim, qui a terminé la semaine avec un bilan de 1-2-1, a révélé qu'il avait approché Schauffele et le capitaine Furyk pour s'excuser pour ses remarques de la veille.

"Je lui ai simplement dit : 'Hé, je ne voulais pas que ça semble négatif. Si c'était le cas, je m'excuse'," a déclaré Kim.

"Je pense qu'il y avait un malentendu de ma part, que j'aurais dû clarifier mieux. Cet événement est fait pour faire des choses que vous ne feriez jamais et générer de l'énergie et participer à différentes activités amusantes. Si je fais certaines choses sur les greens quand je fais des putts, j'attends la même chose d'eux. C'était tout ça."

Schauffele a choisi de ne pas révéler la conversation entre lui et Furyk, la qualifiant d'affaire personnelle. Plus tard, il a exprimé son excitation à l'idée d'affronter les quatre joueurs sud-coréens de l'équipe internationale, en particulier le duo Kim, Im Sung-jae et Ben An.

"Tom et Si-woo ensemble... Ce parcours pourrait potentiellement atteindre environ 7 000 yards, mais ces gars-là parcourent environ 9 000 yards lors d'un tour de golf, selon mes expériences contre eux. Ils exécutent des coups incroyables," a partagé Schauffele.

"C'est formidable pour le golf. En tant que compétiteur, j'admire ça. Ce n'est pas mon style, mais je l'apprécie parce que c'est comme ça qu'ils jouent. Si je me laissais emporter et que je perdais ma concentration, je pourrais facilement faire un bogey au prochain trou, mais ces gars-là sont énervés et font des birdies à gauche et à droite," a-t-il ajouté.

"Je respecte profondément tous les membres de cette équipe, mais les Coréens, sans l'ombre d'un doute, apportent de la chaleur."

