La Coupe de l'Amérique est prête à briser toutes les limites de vitesse.

Dans la course pour la Coupe de l'America, le plus ancien trophée de voile existant, il ne reste qu'une seule frontière : la physique. Tout ce que la physique permet sera accompli dans les années à venir lors de la course technologique à millions de dollars en haute mer. Bientôt, nous pourrions voir des yachts dépasser certaines voitures.

À la Coupe de l'America à Barcelone, les yachts haute technologie atteignent actuellement des vitesses allant jusqu'à 100 kilomètres par heure, mais Grant Dalton, à la tête des champions en titre de Nouvelle-Zélande, pense que les limites de vitesse ne sont pas même proches d'être atteintes. "La physique est la limite", a-t-il déclaré lors d'une interview avec le "FAZ".

"Avec les foils, qui maintiennent le contact avec l'eau et empêchent le bateau de décoller de manière inattendue, un maximum de 50 nœuds est possible pour le moment. Mais si quelqu'un - dans les limites de la physique - invente une nouvelle foil qui modifie radicalement l'interaction entre la pression de l'air et le débit d'eau, pourquoi un yacht ne pourrait-il pas naviguer à 70 ou même 100 nœuds un jour ?" Cela représenterait presque 200 kilomètres par heure.

Les finales prennent la mer le 12 octobre

Dans cette compétition haute technologie, qui peut coûter jusqu'à 100 millions de dollars pour une campagne de Coupe de l'America impliquant 75 000 heures de travail, les équipes tirent également parti des connaissances de la Formule 1. Les sailors à bord doivent effectuer huit tâches. Et selon Dalton, "il deviendra de plus en plus difficile pour les humains de maintenir le contrôle".

Juste au large de Barcelone, les régates des challengers pour décider des adversaires de l'Emirates Team New Zealand ont lieu. La course pour la légendaire "Auld Mug" commence le 12 octobre. Cette course, qui a commencé sur l'île britannique d'Isle of Wight en 1851, est disputée pour la 37e fois.

Le projet français Orient Express Racing Team a déjà été disqualifié. La chance de affronter les Néo-Zélandais reste avec Ineos Britannia du Royaume-Uni, Luna Rossa Prada Pirelli (Italie), Alinghi Red Bull Racing (Suisse) et America Magic des États-Unis. "La courbe de performance de toutes les équipes est en forte augmentation, le niveau des courses a augmenté de manière significative ces derniers temps", a conclu Dalton. "Pour moi, Luna Rossa d'Italie et Ineos du Royaume-Uni sont les plus fortes pour le moment. Cependant, l'écart avec les Américains et les Suisses est minimal."

