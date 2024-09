- La correspondance de l'accusation obtient un nouvel emplacement.

La maxime "Le respect de la dignité humaine est intouchable" sera prochainement exposée à Francfort dans l'église Saint-Paul à partir de novembre. Le ministre de la Justice Christian Heinz (CDU) a déclaré : "Nous allons porter ce symbole emblématique de nos valeurs, de notre démocratie et de notre système juridique, dans l'esprit de Fritz Bauer, dans la société." Il a ajouté : "Je suis ravi que nous ayons réussi à collaborer avec Francfort pour exposer cette inscription au cœur de notre démocratie allemande, qui bat dans l'église Saint-Paul de Francfort."

Le maire Mike Josef de Francfort (SPD) a également souligné l'importance de ce message : "Face aux attaques contre notre système démocratique par des extrémistes et des fanatiques de tous bords, l'article 1 de notre loi fondamentale mérite plus de reconnaissance que jamais." La dignité humaine ne doit plus jamais souffrir aux mains de la violence étatique en Allemagne.

À côté de Josef et Heinz, des figures comme l'ancien procureur public Gerhard Wiese et le président de la cour d'appel, Alexander Seitz, ont participé à l'inauguration de l'inscription dans l'église Saint-Paul. Wiese a joué un rôle crucial dans la préparation des procès de Francfort contre Auschwitz, menés par Bauer, en 1962.

L'héritage de Fritz Bauer

Fritz Bauer, ancien procureur général de Hesse, a fait installer la phrase "La dignité de l'homme est inviolable" de l'article 1 de la loi fondamentale sur la façade du parquet de Francfort en 1966. Compte tenu des millions de meurtres et de la dégradation de nombreuses personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions politiques pendant le Troisième Reich, Bauer a estimé qu'il était important de mettre en avant cet article.

En juillet, l'inscription a été retirée et nettoyée du bâtiment du parquet de Francfort. La raison en était la construction du quartier de la justice de Francfort, qui comprend la démolition de l'actuel parquet et la construction d'un nouveau. Pendant la période de construction du nouveau bâtiment de la justice, l'inscription sera visible dans l'église Saint-Paul. Une agence de design locale a créé un tee-shirt spécial portant l'inscription "Art. 1 GG" pour cet événement. Une partie des bénéfices sera reversée au Centre pour la démocratie Hesse à l'Institut de science de l'éducation de l'Université Philipps-Marburg.

