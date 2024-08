La corrélation du Covid-19 avec un risque accru de dépression, d'anxiété, de SSPT et de diverses affections, selon les résultats, les personnes non vaccinées étant le groupe le plus vulnérable, selon une étude de recherche.

Avertissement : Si vous ou quelqu'un que vous connaissez lutte contre des pensées suicidaires ou des difficultés de santé mentale, veuillez contacter le 988 Lifeline en composant le 988 pour être mis en relation avec un conseiller formé, ou cherchez de l'aide sur le site web du 988 Lifeline.

Dans une étude publiée le mercredi dans la revue JAMA Psychiatry, la fréquence des troubles de santé mentale était plus élevée pendant les semaines suivant un diagnostic de COVID-19, mais l'augmentation était considérablement plus faible chez les personnes vaccinées par rapport aux non vaccinées. Chez les non vaccinées, l'augmentation de l'incidence des troubles de santé mentale a persisté jusqu'à un an après une forme sévère de COVID-19.

L'étude a également révélé que l'incidence accrue de troubles de santé mentale était plus élevée et plus prolongée si une personne avait été hospitalisée en raison de COVID-19, par rapport à celles qui n'avaient pas été hospitalisées.

"La principale surprise a été que l'association entre COVID-19 et les troubles de santé mentale subséquents semblait limitée aux formes sévères de COVID-19 ayant entraîné une hospitalisation. Il y avait peu d'association entre COVID-19 qui n'a pas entraîné d'hospitalisation et les troubles de santé mentale subséquents", a écrit Dr. Jonathan Sterne, co-auteur de l'étude et professeur de statistiques médicales et d'épidémiologie à l'École de médecine de l'Université de Bristol, dans un e-mail.

Des chercheurs de l'École de médecine de l'Université de Bristol et d'autres institutions au Royaume-Uni ont trouvé des associations plus fortes chez les adultes plus âgés et les hommes par rapport aux groupes plus jeunes et aux femmes.

"La explication la plus probable pour les associations plus fortes chez les adultes plus âgés est qu'ils sont plus susceptibles de développer une forme sévère de COVID-19 entraînant une hospitalisation. Cela peut également expliquer les associations quelque peu plus fortes chez les hommes, mais nous n'avons pas d'explication définitive", a expliqué Sterne.

L'étude a analysé des données de dossiers médicaux électroniques pour trois groupes d'adultes, âgés de 18 à 110 ans, en Angleterre. Un groupe comprenait environ 18,6 millions de personnes diagnostiquées avec COVID-19 entre janvier 2020 et juin 2021, avant les vaccinations. Les deux autres groupes – comprenant environ 14 millions de personnes vaccinées et environ 3,2 millions de personnes non vaccinées – ont été diagnostiquées avec COVID-19 entre juin 2021 et décembre 2021.

Les chercheurs ont identifié le nombre de personnes dans chaque groupe diagnostiquées avec des troubles de santé mentale dans les semaines suivant leur diagnostic de COVID-19. Les conditions comprises étaient la dépression, les troubles d'anxiété généralisée, le trouble de stress post-traumatique, les troubles alimentaires, l'addiction, l'automutilation, le suicide et d'autres troubles mentaux graves tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression psychotique.

La dépression était le trouble de santé mentale le plus couramment rencontré dans l'étude.

L'incidence de la dépression était 1,93 fois plus élevée chez les personnes qui avaient contracté COVID-19 avant l'introduction des vaccins, 1,79 fois plus élevée chez le groupe non vacciné et 1,16 fois plus élevée chez le groupe vacciné, selon les chercheurs.

L'incidence globale de la dépression est restée élevée pendant 28 semaines, et spécifiquement jusqu'à 102 semaines chez le groupe qui avait contracté COVID-19 avant l'introduction des vaccins, selon les données.

Les personnes hospitalisées pour une forme sévère de COVID-19 présentaient l'association la plus forte avec la dépression. Chez celles qui avaient contracté COVID-19 avant l'introduction des vaccins, l'incidence de la dépression était 16,3 fois plus élevée après un diagnostic de COVID-19 si l'infection avait nécessité une hospitalisation, par rapport à 1,22 fois plus élevée sans hospitalisation.

"Nos résultats ont des implications significatives pour la santé publique et la prise en charge des troubles mentaux, car les troubles mentaux graves sont associés à des besoins de soins de santé plus intensifs et à des effets à long terme sur la santé et d'autres aspects négatifs", a déclaré Dr. Venexia Walker, chercheuse principale en épidémiologie à l'Université de Bristol et l'une des principales auteures de l'étude, dans un communiqué de presse.

La nouvelle étude a été publiée pendant une "vague significative de COVID-19" aux États-Unis. Les niveaux d'activité virale dans les eaux usées ont atteint les plus hauts jamais enregistrés pour une vague estivale depuis juillet 2022, et l'agence américaine des médicaments et des aliments est sur le point d'approuver des vaccins contre le COVID-19 mis à jour pour la saison automnale et hivernale.

Cependant, les nouvelles données peuvent ne pas refléter la situation actuelle, a suggéré Dr. Dan Barouch, directeur du Center for Virology and Vaccine Research au Beth Israel Deaconess Medical Center, qui n'a pas participé à la recherche.

"C'est une étude qui ne porte que sur les individus en 2020 et 2021, pendant les premiers jours de la pandémie avant l'Omicron. Ainsi, l'applicabilité de ces données à l'épidémie actuelle n'est pas claire, car en 2024, nous avons un niveau de immunité de la population beaucoup plus élevé ; la plupart des gens ont été infectés ou vaccinés plusieurs fois", a expliqué Barouch.

"C'est une étude intéressante et importante, mais elle reflète une population à un moment différent de la pandémie, lorsque l'immunité de base des gens était très différente. Il n'est pas clair dans quelle mesure ces données sont applicables à l'épidémie actuelle que nous avons en 2024."

La nouvelle recherche n'est pas la première à montrer que le COVID-19 est associé à un risque accru de maladie mentale, a déclaré Dr. Ziyad Al-Aly, épidémiologiste clinique à l'Université de médecine de Washington à Saint-Louis, qui n'a pas participé à l'article mais a étudié les résultats mentaux chez les personnes atteintes de COVID-19.

"Je pense que le tableau ici est clair à partir de cette étude, et il est aligné sur ce que nous avons appris au fil des années sur l'effet de COVID sur le cerveau – et cela, c'est sous la forme de plusieurs troubles de santé mentale", a conclu Al-Aly.

Le nombre croissant de problèmes de santé mentale liés aux cas graves de Covid-19 peut être attribué à la maladie elle-même ou simplement à l'hospitalisation. Des études suggèrent que les séjours prolongés à l'hôpital pour toute maladie grave peuvent augmenter à long terme la possibilité de nouveaux troubles mentaux.

Bien que cette récente étude ne précise pas si l'association est spécifique au Covid-19 ou simplement due à l'hospitalisation en général, Al-Aly suggère que les deux facteurs sont probablement en jeu.

"Lorsque les individus se retrouvent à l'hôpital, ils ne mangent pas correctement, ils ne dorment pas bien, c'est un environnement étranger pour eux, c'est extrêmement stressant. Est-ce que cela met certaines personnes à risque de dépression ou de troubles de stress, entre autres problèmes ? Oui, certainement", a-t-il déclaré.

Dans une étude publiée dans The Lancet Infectious Diseases l'an dernier, Al-Aly et son équipe ont examiné plus de 92 000 individus. Ils ont constaté que ceux hospitalisés pour Covid-19 ont un risque accru de divers problèmes de santé mentale, tandis que ceux hospitalisés pour la grippe ne présentaient aucun risque accru.

"Nous avons découvert que les personnes hospitalisées pour Covid présentaient un risque considérablement plus élevé de graves problèmes neurologiques, y compris les troubles neuropsychiatriques et les problèmes de santé mentale. Lorsque nous comparons les individus hospitalisés pour Covid à ceux hospitalisés pour la grippe, il est clair qu'il y a quelque chose d'insolite ou d'étrange chez Covid qui donne un risque plus élevé de problèmes neurologiques et psychiatriques", a expliqué Al-Aly.

L'étude a montré que les individus hospitalisés pour Covid-19 présentaient une incidence plus élevée et plus prolongée de problèmes de santé mentale, notamment la dépression, par rapport à ceux qui n'ont pas été hospitalisés. Le maintien d'une bonne santé mentale est essentiel pour le bien-être global, et si vous ou quelqu'un que vous connaissez rencontrez des difficultés, des ressources telles que la ligne d'assistance 988 Suicide & Crisis peuvent offrir un soutien.

