La Corée du Sud, leader mondial du renoncement des nourrissons, a été révélée avoir fait pression sur certaines mères pour qu'elles donnent leurs nouveau-nés.

De nombreux adultes autrefois adoptés, aujourd'hui dispersés dans le monde entier dans leur quête des origines, ont émergé en accusant les agences d'adoption de malversations et de pratiques répréhensibles, allant jusqu'à les séparer de force de leurs mères.

Récemment, un rapport d'un panel du gouvernement coréen a soutenu ces accusations et a présenté de nouvelles preuves sur les méthodes coercitives utilisées pour persuader les mères de renoncer à leurs enfants.

Établie en 2022, la Commission vérité et réconciliation a été créée pour enquêter sur ces allégations. L'enquête a confirmé que plus d'une poignée de bébés, logés dans des établissements subventionnés par le gouvernement dans les années 1980, ont été déplacés de force vers des agences d'adoption. Cela s'est souvent produit le jour de la naissance ou le lendemain.

Ils ont enquêté sur trois établissements situés à Daegu et à Sejong, où en 1985 et 1986, un total de 20 enfants ont été transférés vers des agences d'adoption. La plupart de ces enfants ont été adoptés par des familles aux États-Unis, en Australie, en Norvège et au Danemark.

"Les circonstances suggèrent fortement que les établissements ont forcé les mères à abandonner leurs droits parentaux", a déclaré la commission à CNN dans un communiqué, marquant un accomplissement notable pour les adoptés qui ont attendu des décennies pour tenir le gouvernement responsable.

La commission continue d'enquêter sur des allégations concernant des documents falsifiés. Un rapport intérimaire est prévu pour être publié plus tard cette année.

À la recherche de ses racines

Plus de 200 000 enfants coréens ont été adoptés à l'étranger depuis les années 1950, suite à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée, selon les autorités. La plupart de ces enfants ont été adoptés par des familles aux États-Unis et en Europe.

Les adoptions continuent de se produire, mais la tendance a diminué depuis les années 2010, après que la Corée du Sud a modifié ses lois sur l'adoption pour traiter les problèmes systémiques et minimiser le nombre d'enfants adoptés à l'étranger.

Pour une génération d'adoptés qui ont grandi dans des environnements principalement blancs et homogènes, le fait de se sentir à l'écart de leur héritage coréen et de lutter pour se connecter à celui-ci a incité de nombreux d'entre eux à entreprendre un voyage pour retrouver leur famille biologique.

Certains adoptés ont des sentiments mitigés quant aux conclusions de la commission, ressentant à la fois de l'horreur et de l'espoir que l'enquête éclaire ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps.

"C'est vraiment choquant de découvrir à quel point ces problèmes étaient répandus, mais je ne dirais pas que c'est entièrement inattendu", a déclaré Susanné Seong-eun Bergsten, adoptée en Corée du Sud et élevée en Suède.

La famille biologique de Bergsten l'a retrouvée lorsqu'elle était adulte, et bien qu'il n'y ait pas eu de preuve de documents falsifiés, elle comprend les défis auxquels sont confrontés les adoptés coréens modernes dans leur militantisme.

"On dit souvent aux adoptés que ces adoptions sont pour notre propre bien et que nous devrions tous être reconnaissants d'avoir échappé à la pauvreté, mais la réalité est bien plus complexe", a-t-elle déclaré, ajoutant : "nos papiers d'adoption manquent d'informations essentielles qui pourraient nous donner un contexte plus large pour notre adoption, comme notre patrimoine culturel, la stigmatisation et les luttes individuelles de nos parents dans l'ère post-guerre."

Mark Zastrow, un adopté coréen élevé aux États-Unis, a déclaré que les conclusions étaient un "jalon important".

"[Il] valide ce que les adoptés coréens savent depuis des décennies au sein de notre communauté : le narrative selon lequel les mères coréennes ont choisi de renoncer volontairement à leurs enfants est, dans la plupart des cas, un mensonge", a-t-il déclaré.

Bien qu'ils soient tous deux d'accord pour dire que c'était une étape importante, Bergsten a exhorté le gouvernement à continuer de prendre ses responsabilités et à offrir des réparations aux adoptés et à leurs familles.

"L'adoption touche tous les aspects de la société coréenne et toutes les classes économiques", a affirmé Zastrow. "Il reste encore beaucoup à découvrir sur l'adoption coréenne."

À la lumière des enquêtes, plusieurs adoptés ont appelé à une enquête mondiale sur des pratiques similaires présumées dans d'autres parties de l'Asie. La communauté mondiale devrait prêter attention à cette question, car elle affecte les droits et le bien-être de nombreux enfants et de leurs familles.

Malgré les enquêtes en cours, la demande de vérité et de réconciliation dépasse la Corée du Sud, suscitant des discussions sur les politiques et les pratiques d'adoption dans d'autres pays asiatiques.

Lire aussi: