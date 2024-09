La Corée du Nord dévoile des photos de la visite de Kim Jong Un à une installation d'enrichissement d'uranium, fournissant un aperçu rare de ses activités nucléaires.

Selon l'agence de presse centrale de Corée (KCNA) un vendredi dernier, Kim a visité une installation - un entrepôt bien éclairé et clinique rempli de rangées de machines cylindriques - utilisée pour produire des matériaux nucléaires de qualité militaire, contribuant ainsi à l'arsenal en expansion de la Corée du Nord.

Ce rapport suit les efforts persistants de la Corée du Nord pour faire avancer illégalement son programme d'armes nucléaires et renforcer ses liens avec la Russie, suscitant ainsi une inquiétude croissante dans le monde occidental concernant la voie suivie par la Corée du Nord sous la direction de Kim.

Le lieu et la date précis de la visite de Kim à l'installation n'ont pas été révélés dans le rapport, mais son but était clair selon la KCNA : formuler une "stratégie à long terme pour renforcer la production de matériaux nucléaires de qualité militaire".

Les spécialistes estiment que les photographies - qui montrent Kim entouré d'hommes en uniforme militaire et en blouses de laboratoire immaculées - suggèrent la croissance de la confiance de la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire.

"Kim semble particulièrement confiant ces derniers temps et il est particulièrement déterminé à s'assurer que ses demandes d'escalade importante des capacités nucléaires ne soient pas mal comprises", a déclaré Ankit Panda, fellow principal Stanton à l'Institut Carnegie pour la paix. Il a poursuivi : "Ces révélations renforcent la crédibilité des intentions de la Corée du Nord et mettent en évidence ses progrès en matière de capacité d'enrichissement".

Ce thème a été un sujet récurrent pour Kim ces dernières années, y compris cette semaine-ci.

Dans un discours prononcé lors de la célébration du 76ème anniversaire de la fondation de la Corée du Nord le lundi, Kim a promis d'étendre considérablement les stocks nucléaires du régime, réitérant ainsi le langage belliqueux qu'il a utilisé par le passé.

Au cours de son voyage à l'installation supposée d'enrichissement, Kim a exprimé à plusieurs reprises sa satisfaction quant aux capacités techniques du secteur nucléaire de la Corée du Nord et a insisté sur la nécessité d'augmenter le nombre de centrifugeuses pour une production accrue, selon les médias d'État.

Park Won-gon, professeur d'études nord-coréennes à l'Université Ewha Womans à Séoul, a souligné l'importance de la divulgation en termes de timing.

"En montrant de l'uranium hautement enrichi et des installations de production, ils envoient un message au monde entier que la Corée du Nord doit être reconnue comme une nation nucléaire. En révélant ces installations, Kim Jong Un suggère que la dénucléarisation de la Corée du Nord est impossible", a-t-il déclaré à CNN.

La divulgation intervient à un moment où les tensions entre la Corée du Nord et l'Occident s'intensifient, avec des accusations des États-Unis et de ses alliés de fournir une aide militaire substantielle à la Russie dans son conflit en Ukraine. La Russie et la Corée du Nord ont fermement nié ces allégations, malgré des preuves substantielles de tels transferts.

En juin, les deux nations autocratiques ont promis de fournir une aide militaire immédiate en cas d'attaque, conformément à un pacte de défense historique signé lors de la visite du président russe Vladimir Poutine à Pyongyang.

Comme le lieu n'a pas été révélé dans le rapport de la KCNA, il reste indéterminé si les photographies proviennent d'un site déjà observé internationalement, comme le complexe nucléaire de Yongbyon, ou d'un autre site entièrement nouveau. La Corée du Nord est connue pour avoir plusieurs sites d'enrichissement d'uranium.

