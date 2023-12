La Corée du Nord déclare qu'elle ne cherchera plus à réunifier la Corée du Sud et lancera de nouveaux satellites espions en 2024

M. Kim a déclaré que les relations intercoréennes étaient devenues "une relation entre deux pays hostiles et deux belligérants en guerre", a rapporté l'agence de presse gouvernementale KCNA.

"Il est temps pour nous de reconnaître la réalité et de clarifier nos relations avec le Sud", a déclaré M. Kim, ajoutant que si Washington et Séoul tentaient une confrontation militaire avec Pyongyang, sa "force de dissuasion nucléaire n'hésiterait pas à prendre des mesures sérieuses".

Je pense que c'est une erreur que nous ne devons plus commettre que de traiter avec des personnes qui nous considèrent comme "l'ennemi principal" et qui ne recherchent que des opportunités pour "l'effondrement de notre régime" et "l'unification par absorption" en collaborant à la réconciliation et à l'unification", a ajouté M. Kim.

La Corée duNord et la Corée du Sud sont coupées l'une de l'autre depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, qui s'est achevée par un armistice. Les deux parties sont toujours techniquement en guerre, mais les deux gouvernements poursuivent depuis longtemps l'objectif de se réunifier un jour.

Les relations ont fluctué au fil des décennies, mais les tensions sont restées particulièrement vives ces dernières années, après que Kim Jong Un a intensifié le programme d'armement nucléaire du pays, au mépris des sanctions internationales.

La semaine dernière, la KCNA a rapporté que Kim avait demandé à l 'armée, à l'industrie des munitions, aux secteurs des armes nucléaires et de la défense civile du pays d'accélérer les préparatifs de guerre en réponse aux "manœuvres d'affrontement" des États-Unis.

À l'époque, KCNA avait qualifié de "grave" la situation politique et militaire dans la péninsule coréenne, affirmant qu'elle avait atteint un point "extrême" à cause de Washington.

Les derniers commentaires de Kim sur la réunification sont significatifs, selon Hoo Chiew-Ping, membre du East Asian International Relations CAUCUS (EAIR) et membre de l'Asia Pacific Nuclear Advisory Panel (APNAP), qui a déclaré que le dirigeant nord-coréen s'éloignait de plus en plus des "relations intercoréennes" au cours des dernières années.

"Cela marquera une étape cruciale dans la péninsule coréenne, où la Corée du Nord rejettera avec véhémence la branche d'olivier tendue par les futures administrations sud-coréennes", a déclaré M. Hoo à CNN.

Pyongyang est plus enclin à renforcer ses relations avec ses alliés actuels tels que la Chine et la Russie, ainsi qu'avec un réseau de pays sélectionnés dans le monde entier qui continueront à favoriser sa prolifération et son activité financière", a-t-elle ajouté.

"Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont exclus de la stratégie de Kim pour le moment.

Ja Ian Chong, professeur agrégé de sciences politiques et chercheur non résident à Carnegie China, a déclaré que le discours de Kim "reflète la réalité selon laquelle l'unification n'est pas une possibilité à court ou même à moyen terme (pour les Corées)".

"Dans ces conditions, la question est de savoir si la non-unification signifie la poursuite du statu quo ou si la Corée du Nord pense qu'elle doit agir pour se protéger plus activement, voire pour devancer ce qu'elle considère comme une possible agression de la part de la Corée du Sud", a ajouté M. Chong.

"La première hypothèse est tolérable, même si la Corée du Nord cherche à accroître sa capacité défensive, car elle maintient le statu quo et vaut mieux qu'une certaine croyance en l'unification armée. Dans le second cas, les frictions et même les tensions avec la Corée du Sud et l'Asie du Nord-Est augmenteront probablement", a-t-il averti.

Satellites espions

Après des échecs répétés, la Corée du Nord a déclaré en novembre qu'elle avait mis en orbite son premier satellite espion.

Selon les analystes, si l'engin spatial fonctionne, il pourrait améliorer considérablement les capacités militaires de la Corée du Nord, notamment en lui permettant de cibler plus précisément les forces adverses.

Selon les images diffusées par les médias d'État, M. Kim a salué l'exploit en célébrant avec les travailleurs du site de lancement. La Corée du Sud a qualifié ce lancement de "violation flagrante" d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies interdisant à la Corée du Nord d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

Dimanche, KCNA a déclaré que la Corée du Nord prévoyait de renforcer ce programme avec trois satellites d'espionnage supplémentaires au cours de la nouvelle année.

"Sur la base de l'expérience du lancement et de l'exploitation réussis du premier satellite de reconnaissance en 2023, la tâche de lancer trois satellites de reconnaissance supplémentaires en 2024 a été déclarée afin de promouvoir vigoureusement le développement de la science et de la technologie spatiales", peut-on lire dans la déclaration.

Tout au long de l'année 2023, Pyongyang a également procédé à une série d'essais de missiles balistiques intercontinentaux, dont un missile à longue portée à carburant liquide appelé Hwasong-17 ICBM le 17 décembre, qui, selon les experts en défense et les observateurs de la région, témoigne de la "maturation" du programme de missiles nord-coréen.

"Si la Corée du Nord, comme tous les pays, voit ses essais de missiles échouer, il est clair que la fiabilité globale des missiles nord-coréens est tout à fait respectable", a déclaré à CNN Jeffrey Lewis, professeur au James Martin Center for Nonproliferation Studies de l'Institut d'études internationales de Middlebury.

Selon Leif-Eric Easley, professeur à l'université Ewha de Séoul, les essais de la Corée du Nord et sa rhétorique musclée pourraient faire le jeu de Washington.

"La menace nord-coréenne incite à une plus grande coopération trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, y compris le partage en temps réel des données de suivi des missiles. Les responsables de Séoul savaient que cet essai de missile balistique intercontinental était imminent et ils s'étaient coordonnés à l'avance avec leurs partenaires de Washington et de Tokyo", a-t-il déclaré.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com