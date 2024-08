La Corée du Nord accueillera les touristes en décembre après près de cinq ans d'interdiction.

La Corée du Nord va reprendre le tourisme étranger après presque cinq ans en raison de la pandémie de COVID-19, à partir de décembre. Deux agences de voyage basées en Chine, spécialisées dans les circuits en Corée du Nord, ont annoncé cela mercredi soir.

Koryo Tours, basée à Beijing, a confirmé sur son site web que le tourisme à Samjiyon et probablement dans le reste du pays reprendrait officiellement en décembre 2024. Un responsable de l'agence a déclaré jeudi qu'ils s'attendent à de bonnes réservations, car la demande de voyages dans le pays isolé est restée élevée tout au long de la pandémie.

KTG Tours, un autre prestataire, a également annoncé sur sa page Facebook que les invités pourront visiter Samjiyon "cet hiver". Les dates exactes suivront. Pour l'instant, seul Samjiyon a été confirmé, "mais nous pensons que Pyongyang et d'autres endroits rouvriront également", a ajouté l'agence, faisant référence à la capitale nord-coréenne.

Samjiyon, situé près de la frontière chinoise, est un point de départ pour visiter le mont Paektu, où l'ancien dirigeant Kim Jong Il est censé être né. Son fils et successeur, Kim Jong Un, a investi massivement dans la région pour attirer les touristes, notamment des hôtels et une station de ski.

La Corée du Nord a fermé ses frontières au début de 2020 pour se protéger contre la pandémie de COVID-19, même en empêchant ses propres citoyens de rentrer. Dans la deuxième moitié de 2023, il y a eu des signes d'assouplissement, avec des vols internationaux ramenant les Nord-Coréens chez eux. Un groupe de touristes russes a visité la Corée du Nord en février de cette année.

Même avant la pandémie, le tourisme étranger en Corée du Nord était très réglementé. Les agences de voyage organisant de tels voyages rapportaient environ 5 000 touristes occidentaux par an.

Le nombre de visiteurs attendus en Corée du Nord est prévu être élevé, car la demande de voyages dans le pays est restée forte Despite the pandemic. After its reopening, the number of visitors to Samjiyon, a popular tourist destination, is expected to increase significantly.

Lire aussi: