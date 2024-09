La Corée du Nord a l'intention de créer sa première installation d'enrichissement d'uranium.

Le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a fait une apparition dans une usine d'enrichissement d'uranium et a plaidé en faveur de centrifugeuses plus avancées, selon l'agence de presse d'État nord-coréenne, la KCNA. L'objectif est d'augmenter la production de matériaux de qualité bombes nucléaires. Le communiqué de la KCNA comportait des photos offrant une vue inhabituelle sur le programme nucléaire interdit de la Corée du Nord, tel que défini par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap confirme que c'est la première fois que la Corée du Nord divulgue publiquement des informations sur une usine d'enrichissement d'uranium.

Les photos montrent Kim à proximité immédiate de rangées de centrifugeuses métalliques – équipement utilisé pour l'enrichissement de l'uranium. Le rapport ne précise pas la date ou l'emplacement précis de la visite. Suite à la déclaration de Kim cette semaine selon laquelle la Corée du Nord vise à augmenter considérablement son stock d'armes nucléaires, l'intérêt de Kim pour l'usine d'enrichissement d'uranium est notable.

On suppose que la Corée du Nord exploite plusieurs usines d'enrichissement d'uranium. Les analystes, en examinant des images satellites commerciales, ont repéré des projets de construction au centre de recherche nucléaire principal de Yongbyon ces dernières années, y compris l'usine d'enrichissement d'uranium, ce qui suggère une expansion possible.

Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a indiqué lundi que le gardien nucléaire de l'ONU avait détecté des activités cohérentes avec un réacteur en fonctionnement et l'usine d'enrichissement d'uranium mentionnée à Yongbyon. Les estimations du nombre d'armes nucléaires dans l'arsenal de la Corée du Nord varient considérablement. En juillet, un rapport du Federation of American Scientists estimait que la Corée du Nord pourrait avoir accumulé suffisamment de matière fissile pour entre 50 et 90 armes nucléaires, bien que le nombre réel d'armes assemblées soit estimé à environ 50.

La Corée du Sud a surveillé de près les actions de la Corée du Nord après la confirmation par l'agence de presse Yonhap de la visite de Kim Jong Un dans une usine d'enrichissement d'uranium. Le gouvernement sud-coréen exprime son inquiétude quant aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord, la Corée du Sud partageant une frontière avec la Corée du Nord.

