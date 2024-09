La Corée du Nord a été identifiée comme le plus grand défi pour l'Ukraine par le chef du renseignement.

Selon le chef des services de renseignement ukrainiens, Budanow, c'est la Corée du Nord, alliée proche de la Russie, qui représente la menace la plus préoccupante pour leur pays, avec des quantités "inquiétantes" de munitions et d'artillerie expédiées. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Budanow a déclaré : "De tous les alliés de la Russie, la Corée du Nord est notre principale préoccupation." Il a expliqué que si l'aide militaire de la Corée du Nord à la Russie intensifiait les combats, elle était "particulièrement déterminante".

Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong Un, avait exprimé son désir de renforcer les liens avec la Russie lors de ses rencontres avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, la semaine dernière. L'Ukraine surveille de près les envois d'armes de la Corée du Nord à la Russie et observe leur impact sur le champ de bataille. "Il y a un lien clair", a déclaré Budanow, "Ils expédient de grandes quantités d'artillerie, ce qui est une source d'inquiétude".

Outre l'aide étrangère, la Russie investit également dans ses propres armes. Cela comprend la production accrue de missiles Iskander. "Nous remarquons maintenant une augmentation alarmante de l'utilisation des Iskander-M", a commenté Budanow. Les bombes guidées, a-t-il noté, posent des problèmes sur la ligne de front, leur production ayant été considérablement augmentée.

En réponse aux attaques de missiles russes continues, l'Ukraine a commencé à fabriquer ses propres armes et demande une aide plus importante de l'Occident. Cependant, les alliés occidentaux font souvent preuve de prudence pour éviter un conflit direct avec la Russie.

Il se dit que les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient autoriser l'Ukraine à utiliser des armes à plus longue portée contre des cibles russes. Cependant, une décision a été reportée lors d'une réunion entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Keir Starmer à la Maison Blanche la semaine dernière.

Le chef des services de renseignement, Budanow, a identifié la Corée du Nord comme la principale préoccupation de l'Ukraine en raison de son alliance proche avec la Russie et de la quantité importante de munitions et d'artillerie expédiées. Pour faire face à cette menace, l'Ukraine surveille de près les envois d'armes de la Corée du Nord à la Russie et évalue leur impact sur le champ de bataille.

Lire aussi: