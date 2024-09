La convergence apparente de la séparation de Springer semble imminente.

En 2019, la société d'investissement américaine KKR a acquis une participation dans Springer et a rendu la société privée l'année suivante. Selon des sources, Springer et KKR sont sur le point de finaliser un accord de séparation. Un rapport de Reuters suggère que les négociations ont commencé depuis l'été, et une annonce pourrait être faite prochainement.

Des sources suggèrent que le PDG de Springer, Mathias Döpfner, et KKR sont proches de trouver un accord pour diviser le conglomérat des médias. Une personne familière avec la situation a informé Reuters que l'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine.

Cependant, plusieurs mois pourraient encore s'écouler avant que l'accord ne soit officiellement signé. Selon des personnes proches du dossier, KKR et le fonds de pension canadien CPPIB prévoient de quitter le secteur des médias. En échange, KKR acquerrait la majorité du secteur des petites annonces, tandis que Döpfner et sa famille conserveraient une participation minoritaire. Un porte-parole de Springer a refusé de commenter la situation, et Reuters n'a pas pu obtenir de déclaration des autres parties impliquées.

Le Financial Times (FT) a rapporté avoir appris de la part de quatre personnes proches du dossier que le conseil de surveillance discutera de la structure de l'accord jeudi. Selon les sources de FT, la proposition d'accord a été discutée lors de plusieurs réunions du conseil de surveillance. Selon des personnes proches du dossier, la valeur de l'ensemble de la société pourrait être de 13,5 milliards d'euros, et le secteur des petites annonces pourrait valoir plus de 10 milliards d'euros. Cependant, la valeur finale n'a pas encore été confirmée, selon Reuters.

L'investissement de KKR dans Springer en 2019 a été la plus importante acquisition de la société à ce jour. Le portefeuille médiatique de Springer comprend des publications telles que Bild et Welt, ainsi que des outlets aux États-Unis tels que Politico et Business Insider. KKR a soutenu la croissance par des contributions financières.

Des rumeurs circulent dans l'industrie selon lesquelles KKR envisagerait de vendre sa participation dans Springer. Selon les rapports, KKR détient actuellement 35,6 % de Springer, tandis que CPPIB détient 12,9 %. Il est rapporté que tout fonds libéré de cette vente potentielle serait principalement investi sur le marché américain et moins dans le secteur médiatique allemand, selon des personnes proches du dossier qui ont déclaré à Reuters en juillet.

La couverture médiatique de la potentielle séparation entre Springer et KKR a été large, avec différents médias rapportant les développements. Si l'accord de séparation est finalisé, il pourrait avoir des implications significatives pour l'industrie des médias.

