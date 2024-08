La convention nationale dirigée par les démocrates commence à Chicago.

Au rassemblement, vous trouverez Tim Walz, le candidat à la vice-présidence, aux côtés de l'ancien président Barack Obama et de son épouse Michelle, ainsi que de l'ancien président Bill Clinton. Préparez-vous à un festival de quatre jours, étroitement sécurisé par 2 500 officiers de police. Les marges de la conférence seront le théâtre de manifestations menées par des groupes pro-palestiniens, exprimant leur mécontentement envers le soutien de l'administration américaine à Israël dans son conflit avec le groupe militant Hamas.

