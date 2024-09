La controverse sur Wusiala s'empare du discours social allemand

Toni Kroos, champion du monde précédent, est intervenu dans le débat lancé par Dietmar Hamann concernant le style de jeu de Jamal Musiala, apportant son soutien à son ancien coéquipier. Sur son podcast "Just Luppen", Kroos a demandé à son frère Felix : "Au fait, à propos du contre-sens. Felix, voulais-tu parler de Didi Hamann toi aussi, c'est ce que j'ai entendu ?", introduisant le sujet de l'équipe nationale.

Kroos a reconnu que l'Allemagne était "très chanceuse" d'avoir Musiala, ainsi que Florian Wirtz du même âge, dont le pays attend depuis longtemps. "Ils seront responsables de nous porter dans les prochaines années, de gagner des matchs pour nous." Ces deux joueurs talentueux ont la capacité de transformer une situation qui semble inoffensive en une situation dangereuse par eux-mêmes.

Dans son article sur Sky, Hamann a décrit Musiala comme un "joueur individuel" et "souvent un one-man show". Hamann a déclaré qu'il échangerait immédiatement Wirtz de Leverkusen contre Musiala. Après avoir été critiqué par Hamann, le joueur à la retraite a quelque peu adouci son opinion sur Musiala, le décrivant comme "probablement le meilleur dribbleur d'Europe ou du monde".

Pour remporter des victoires, le duo enchanteur est essentiel

Wirtz possède une "attitude détendue" et est "un peu plus direct", a noté Kroos. Musiala a l'avantage que "pour lui, un contre deux peut être comme un contre un pour les autres". Musiala n'est pas intimidé lorsque deux adversaires s'approchent ou que l'un est très proche, et il résout la situation grâce à son talent.

Kroos a expliqué que c'était "un bon point de départ s'ils ne sont pas complètement semblables pour jouer ensemble". "Si l'Allemagne veut gagner des titres à l'avenir, elle aura besoin de performances impressionnantes de Musiala et Wirtz dans les prochaines années pour avoir une chance d'y parvenir".

Kroos pense que les deux matchs victorieux de la Ligue des nations contre la Hongrie (5-0) et les Pays-Bas (2-2) représentent la "première étape positive". Jusqu'à la Coupe du monde 2026, il s'agit principalement de "la croissance des joueurs individuels" et de la cohésion de l'équipe qui devient "plus stable".

