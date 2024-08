La contribution de l'armée allemande à la défense d'Israël

Les appels en faveur de l'implication militaire allemande pour protéger Israël en cas d'attaque iranienne ont suscité des réactions mitigées dans la politique allemande. Les politiques du gouvernement et de l'opposition ont exprimé des points de vue différents mardi. Le Conseil central des Juifs, quant à lui, a appelé le gouvernement allemand à apporter un soutien militaire à Israël en cas d'escalade supplémentaire dans le conflit du Moyen-Orient. Dans le même temps, l'armée allemande préparerait reportedly une opération d'évacuation pour les Allemands, en particulier au Liban.

"La responsabilité historique de l'Allemagne envers la sécurité d'Israël, bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, signifie Certainly that in the event of an attack à l'échelle actuellement menacée, l'Allemagne devrait également fournir un soutien militaire à l'État juif", a déclaré le président du Conseil central, Josef Schuster, aux journaux du réseau d'édition allemand (RND) mardi.

L'Iran a menacé de se venger après avoir accusé Israël de l'attaque mortelle contre le chef de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran. L'allié le plus proche d'Israël, les États-Unis, a Significantly renforcé sa présence militaire dans la région en réponse.

Le député CDU Roderich Kiesewetter avait déjà appelé le week-end dernier à la participation de l'armée allemande pour protéger Israël. Cependant, mardi, le premier chef d'entreprise parlementaire de la faction de l'Union, Thorsten Frei (CDU), a montré de la retenue. "Il faut être très prudent dans la situation actuelle avec de telles demandes", a-t-il déclaré aux diffuseurs RTL et ntv. Il n'est pas utile de les discuter largement en public, car de nombreuses choses peuvent rapidement conduire à une escalade à l'heure actuelle.

Le vice-président de la faction de l'Union, Johann Wadephul, a déclaré aux journaux RND : "Les scénarios tels que le soutien militaire ne sont pas actuellement à l'ordre du jour. Dans tous les cas, un mandat du Bundestag serait nécessaire pour cela."

L'armée fédérale allemande, bien qu'elle ne soit pas directement mentionnée dans les discussions récentes, aurait reportedly commencé les préparatifs pour une opération d'évacuation des citoyens allemands, en particulier au Liban, en raison de la tension croissante au Moyen-Orient. Malgré cela, certains politiques allemands, comme Roderich Kiesewetter de la CDU, ont plaidé pour l'implication de l'armée fédérale allemande pour protéger Israël en cas d'attaque par l'Iran.

