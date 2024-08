- La construction ferroviaire affecte également les transports régionaux

En raison de travaux de construction sur la ligne ferroviaire entre Hambourg et Berlin, des restrictions importantes seront en vigueur à partir de vendredi soir pendant environ quatre mois. Alors que le trafic longue distance sera dévié vers l'ouest via Stendal, les passagers du trafic régional devront adapter leurs plans. De plus, des travaux de construction auront lieu entre Hambourg et Schwerin jusqu'à la fin septembre.

Brandebourg:

Entre Wittenberge et Karstädt en Brandebourg, le rail est en train de remplacer une plateforme en béton par une plateforme en ballast. "La méthode de construction utilisée là-bas a été réparée à plusieurs reprises ces dernières années, mais s'est finalement avérée inefficace", indique le communiqué de l'entreprise.

En conséquence, la ligne entre ces deux villes sera complètement fermée jusqu'au 14 décembre. Pendant ce temps, la ligne express régionale RE8 continuera de circuler entre Berlin et Wittenberge. Les passagers devront prendre un bus entre Wittenberge et Karstädt.

À partir du 7 octobre, la fermeture sera étendue à Ludwigslust. Les bus de remplacement prendront alors plus de temps. Il est prévu deux bus par heure, chacun prenant environ 75 minutes pour le trajet.

Hambourg/Schleswig-Holstein/Mecklembourg-Poméranie occidentale:

Le trafic régional entre Hambourg et Schwerin est également affecté. La section Hambourg-Büchen est initialement complètement fermée jusqu'au début septembre, suivie de fermetures sur une seule voie dans des sections alternatives et de fermetures complètes sur plusieurs jours.

Les travaux de construction à Büchen (Schleswig-Holstein) concernent principalement le renouvellement des rails et des aiguillages. Cela signifie également que les trains entre Lübeck et Lüneburg ne pourront pas circuler à certains moments. Des travaux sont également en cours autour de Hagenow Land.

En conséquence, des bus de remplacement circuleront sur la ligne express régionale RE1 entre Hambourg et Büchen jusqu'au 1er septembre et entre Büchen et Hagenow Land à partir du 2 septembre. Sur la RE83, il y aura un trafic de remplacement la plupart du temps entre Büchen et Mölln.

Trafic longue distance:

Le trafic longue distance entre Hambourg et Berlin sera dévié. "Il y aura toujours environ 70 liaisons quotidiennes entre les deux plus grandes villes, dont 36 directes - et à intervalles horaires", indique la compagnie ferroviaire. Normalement, un train longue distance circule dans chaque sens entre la ville hanséatique et la capitale toutes les 30 minutes. En raison de la déviation via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg, le temps de trajet sera prolongé d'environ 45 minutes.

