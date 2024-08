- La construction d'une ville de tentes qui abritera 50 000 musulmans est en cours dans la région de l'Eifel.

Au cours des dernières semaines, un campement temporaire pour jusqu'à 50 000 personnes a été installé sur une ancienne base aérienne militaire dans la Rhénanie-Palatinat. La raison : la communauté religieuse Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) organise son rassemblement annuel, la Jalsa Salana, à Mendig, dans la région de l'Eifel, du vendredi au dimanche. Selon "T-Online", 220 tentes sont en train d'être construites pour les rassemblements, les prières, les séjours de nuit ou les espaces de travail et de restauration. Environ 1 000 tentes familiales supplémentaires seront également ajoutées. Dans cette ville de tentes, ou plutôt mégapole de tentes, la séparation des sexes est strictement appliquée en dehors des tentes familiales.

La taille de la foule prévue dépasse la population de Mendig d'environ cinq fois. Cependant, ce n'est pas le premier événement important organisé sur la base aérienne. En 2015 et 2016, le festival "Rock am Ring" s'y est tenu, et le site est également utilisé par un club d'aviation sportive, des productions cinématographiques et des essais de véhicules.

Pour ce qui est considéré comme le plus grand événement religieux d'Europe, environ 6 000 bénévoles sont impliqués, et les coûts d'environ six millions d'euros sont reportedly couverts intégralement par les dons de l'Ahmadiyya, selon les rapports. Les autorités n'expriment aucune préoccupation majeure en matière de sécurité, tout étant "extremement bien organisé", selon les propos de la "Rhein-Zeitung" citant un responsable.

L'Ahmadiyya Muslim Jamaat, présentée comme la plus ancienne communauté musulmane d'Allemagne, a célébré son centenaire l'an dernier. Son leader spirituel international est le Calife Mirza Masroor Ahmad, qui n'aurait pas pu se rendre à Mendig en raison de problèmes de santé. Le mouvement est originaire du Pakistan.

En Allemagne, la communauté compte environ 55 000 membres actifs et plus de 70 minarets. L'Ahmadiyya est reportedly présente dans plus de 200 pays, et le premier Jalsa Salana en Allemagne a eu lieu en 1976. L'organisation se décrit comme apolitique. "Lorsque nous mentionnons le 'Califat', cela n'implique pas la création d'un État politique", a déclaré le porte-parole de l'AMJ, Asif Malik, à "T-Online".

Le président de la communauté Ahmadiyya en Allemagne, Abdullah Uwe Wagishauser, met en avant la responsabilité des musulmans en Allemagne de promouvoir une meilleure compréhension de leur religion, comme il l'a déclaré lors de la Jalsa Salana à Stuttgart l'an dernier. Cet événement est également ouvert aux non-musulmans cette année. Cependant, malgré leur engagement envers l'Allemagne, l'experte en islam Susanne Schröder a déclaré à "Bild" que la communauté Ahmadiyya était un "groupe très strict et ultra-conservateur" qui applique une stricte séparation des sexes, organise généralement les mariages avec l'intervention des aînés et suit largement la charia.

Bien que le campement temporaire ait été utilisé pour divers événements par le passé, tels que le festival Rock am Ring et les activités aéronautiques, cet événement est unique en son genre car il s'agit du plus grand rassemblement religieux d'Europe. Ce site de camping, qui peut accueillir jusqu'à 55 000 personnes, offrira de l'espace pour les rassemblements, les prières et les séjours de nuit, ainsi que des espaces de travail ou de restauration, avec un total d'environ 2 200 tentes.

