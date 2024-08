- La construction d'un centre d'enseignement en microélectronique est prévue à Radeberg.

En Saxe, des plans sont en cours pour mettre en place un pôle de formation en microélectronique (SAM) afin de répondre aux besoins de la future main-d'œuvre de l'industrie des semi-conducteurs. Lors de leur dernière réunion avant les élections régionales, le cabinet a donné son feu vert à ce projet. À partir de l'année de formation 2028/29, environ 1 000 places de formation seront proposées.

Le centre de formation proposé comportera sa propre zone stérile. Les installations existantes seront rénovées et étendues dans ce but. Radeberg va introduire un nouveau campus de formation en microtechnologie, incluant une zone stérile, évalué à 75 millions d'euros. Le ministère de l'Économie prévoit de puiser dans le Fonds européen de développement régional pour ce projet.

La formation des ingénieurs en mecatronique sera assurée par la société à but non lucratif Metall und Elektroausbildung GmbH, basée à Kesselsdorf près de Dresde. L'organisation prévoit un investissement de 48 millions d'euros dans ce projet, financé par la Saxe via un programme fédéral. Toutefois, la possibilité que la formation ait lieu à Kesselsdorf reste à clarifier.

Les artisans et les PME seront les principaux bénéficiaires

Le ministre de l'Économie Martin Dulig (SPD) a justifié le choix de Radeberg. Il a affirmé que les artisans et les PME locaux, élément essentiel de Silicon Saxony, devraient directement profiter des investissements dans le développement des semi-conducteurs.

Radeberg a acquis un terrain près de sa gare, inutilisé depuis 30 ans, qui sera utilisé pour le campus, permettant à Radeberg de participer directement aux avancées technologiques de pointe. Le maire Frank Höhme (indépendant) a commenté : "Radeberg profite une fois de plus de sa proximité avec Dresde."

L'an dernier, le géant industriel taïwanais TSMC, en collaboration avec des partenaires, a annoncé l'installation d'une usine de puces à Dresde, évaluée à environ 10 milliards d'euros. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu récemment. Infineon également se réjouit de l'expansion de la production sur son site de fabrication de Dresde.

Le nombre d'emplois dans l'industrie des semi-conducteurs devrait exploser d'ici 2030

Selon Dulig, la Saxe devrait devenir l'un des principaux et plus importants lieux de l'industrie des semi-conducteurs en Europe de manière permanente ; actuellement, un tiers de tous les puces européennes proviennent de Saxe. Les expansions et l'installation de grandes entreprises continueront d'augmenter la reconnaissance internationale de la région.

D'après ses estimations, la Saxe aura environ 80 000 employés dans l'industrie d'ici 2030. Ce chiffre devrait dépasser les 100 000, avec une augmentation annuelle de jusqu'à 3 000 nouveaux employés. La forte demande de travailleurs qualifiés dans l'industrie des semi-conducteurs, les fournisseurs et le secteur des PME locales ne peut être satisfaite avec les ressources existantes. Ainsi, le besoin de formations supplémentaires s'est fait sentir.

