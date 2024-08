- La construction du centre de documentation pilote du complexe NSU progresse.

Le centre de documentation pour les pilotes concernant le NSU à Chemnitz est sur le point de voir le jour dans les mois à venir. Les dispositions préliminaires, telles que le financement et les accords de location, ont été mises en place, permettant le lancement de la phase d'exécution, selon les initiateurs. L'inauguration est prévue pour mai 2025, Chemnitz étant également prévue pour devenir la Capitale européenne de la culture l'année suivante.

Entre-temps, une série d'événements sont prévus pour le nouveau centre. L'objectif initial est d'accroître la reconnaissance du centre de documentation du complexe NSU dans la ville et d'encourager le dialogue avec la population locale, selon le communiqué. Le projet pilote est soutenu à la fois par les gouvernements fédéral et régional avec un financement combiné de 4 millions d'euros.

"C'est fantastique que ce projet pionnier progresse maintenant vers la phase de mise en œuvre", a déclaré la ministre fédérale de la Culture Claudia Roth (Alliance 90/The Greens). "Le centre de documentation de Chemnitz est une étape importante dans l'affrontement du complexe NSU et le renforcement de notre culture de la mémoire." Il servira de plateforme pour l'éducation, la recherche et la réflexion. En outre, il aidera à diffuser les histoires des victimes et de ceux qui ont été touchés par la série de meurtres et d'actes terroristes d'extrême droite de l'NSU.

Le centre est construit dans un ancien magasin vacant situé sur la place Johannis dans le centre-ville. Les initiateurs sont optimistes que cet emplacement offrira plus de visibilité que le site initialement proposé, qui était un bâtiment d'un fournisseur d'énergie. Une exposition multimédia intitulée "Processus ouvert" est prévue. De plus, une zone de rassemblement commune avec un café sera établie.

Chemnitz et Zwickau ont autrefois servi de refuges à l'infame Untergrund (NSU). Le trio central a résidé sans être dérangé pendant de nombreuses années, avec de nombreux partisans et en organisant une série de meurtres impliquant au moins dix personnes - huit d'origine turque, une d'origine grecque et un policier. Le trio est également responsable de nombreux braquages à main armée et de plusieurs attaques à la bombe.

Le projet pilote de Chemnitz vise à lancer une dynamique pour le centre de documentation central proposé pour le complexe NSU en Allemagne.

La construction du centre de documentation NSU au cœur de Chemnitz, sur la place Johannis, devrait attirer plus d'attention en raison de son emplacement dans le centre-ville. Après l'inauguration en mai 2025, Chemnitz, en tant que Capitale européenne de la culture l'année suivante, offrira une plateforme idéale pour que le centre atteigne un public plus large.

Lire aussi: