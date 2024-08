- La construction de lignes ferroviaires entre Hambourg et Berlin connaît des ajustements de calendrier

Les travaux sur la ligne de chemin de fer reliant Hambourg et Berlin ont commencé, causant des inconvénients aux passagers. À 22h00 le vendredi, comme demandé par la compagnie, des ajustements opérationnels ont été mis en place. Jusqu'au 14 décembre, les passagers des services longue distance et régionaux peuvent s'attendre à un horaire de train considérablement réduit.

Dans le trafic longue distance, seule la moitié des quatre lignes habituelles sont opérationnelles sur cette route. Les trains restants sont détournés vers l'ouest vers Stendal, ajoutant une durée de 45 minutes et fonctionnant seulement une fois par heure au lieu de deux.

Des travaux de construction ont également lieu entre Hambourg et Schwerin, jusqu'au 29 septembre. Pendant cette période, aucun train ICE ne circulera. Les passagers sont invités à emprunter un bus de remplacement direct, ainsi qu'un train Intercity quotidien via Lübeck.

Les services régionaux sont également touchés par les travaux de construction importants. Les voyageurs dans les zones touchées seront contraints d'utiliser des bus de remplacement.

Entre Wittenberge et Karstädt dans le Brandebourg, la voie ferrée est en train de remplacer une voie en béton existante par une voie ballastée. Selon le rapport de la compagnie, cette méthode de construction a été réparée à plusieurs reprises ces dernières années, mais s'est finalement avérée inefficace.

Par conséquent, la ligne entre ces deux villes sera complètement fermée jusqu'au 14 décembre, avec les passagers contraints d'utiliser des bus. À partir du début octobre, la fermeture sera étendue à Ludwigslust.

Il y a également des restrictions dans le trafic régional entre Hambourg et Schwerin. Initialement, la section Hambourg-Büchen sera complètement fermée jusqu'au début septembre, suivie d'intervalles de fermetures sur une seule voie et de fermetures complètes sur plusieurs jours.

Une autre fermeture prolongée est prévue pour 2025. Entre août 2025 et avril 2026, une rénovation complète de la ligne, appelée une 'réparation générale', est prévue. Les voies, les aiguillages, les caténaires et la technologie de signalisation - tout sera remplacé pendant ces presque neuf mois. Après la rénovation, la ligne devrait être exempte de réparations, permettant aux trains de circuler plus régulièrement qu'auparavant.

Malheureusement, les travaux de construction en cours ne pouvaient plus être différés. "Les travaux de construction en 2024 sont essentiels pour que les trains puissent maintenir leur vitesse maximale et qu'il y ait moins d'interruptions de l'infrastructure", selon le communiqué de la Deutsche Bahn.

Des réflexions approfondies ont été menées pour déterminer si les mesures de construction pouvaient être combinées avec la rénovation générale, mais le respect des délais légaux d'entretien nécessitait le début immédiat des travaux.

