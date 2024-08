- La construction de la usine de puces à Dresde est en cours - "Nous sommes extrêmement excités"

Cérémonie symbolique du lancement de la première usine de puces de TSMC en Europe à Dresde

La cérémonie de lancement de la construction de la première usine européenne de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs, a été marquée de manière symbolique. "Le plus grand fabricant de microprocesseurs au monde pose le pied sur notre continent, en harmonie avec trois champions européens", a déclaré la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de la cérémonie de Dresde.

Il s'agit d'un investissement d'environ dix milliards d'euros, dans le cadre d'une co-entreprise entre le géant industriel taïwanais TSMC et des entités européennes établies, Bosch, Infineon et NXP Semiconductor. TSMC détiendra 70 % des parts, tandis que les partenaires restants en détiendront chacun 10 %. L'usine sera baptisée European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) et est un projet central dans le cadre de l'Acte européen sur les puces, visant à favoriser la production de semi-conducteurs avancés et écologiques en Europe.

Subvention de milliards d'euros du gouvernement

Le ministère fédéral allemand de l'Économie prévoit de soutenir ce projet en contribuant cinq milliards d'euros. Mardi, Bruxelles a donné son feu vert suite à l'examen de la réglementation. Selon von der Leyen, qui a approuvé cette aide d'État le matin, cette première usine construite en Europe dans le cadre de l'Acte sur les puces répond aux conditions pour bénéficier d'aides d'État.

"En soutenant l'industrie des semi-conducteurs, nous ne soutenons pas seulement cette industrie elle-même", a souligné le Chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD). À l'ombre des sites de production à venir, des réseaux étendus de recherche, de développement, de start-ups et de fournisseurs émergeront.

"L'usine de Dresde aidera à répondre à la demande croissante de semi-conducteurs dans les secteurs automobile et industriel en pleine expansion en Europe", a déclaré le PDG de TSMC, C. C. Wei. "Avec cette installation de pointe, nous rapprocherons les stratégies de fabrication de TSMC de notre clientèle et de nos partenaires en Europe."

Les avantages dépassent Dresde et la Saxe, selon von der Leyen. Les chaînes d'approvisionnement renforcées, les produits orientés vers le marché européen et la réduction des tensions géopolitiques bénéficieront à l'industrie européenne.

Scholz se réjouit

"Nous nous réjouissons qu'un joueur mondial important des semi-conducteurs s'installe maintenant chez nous", a déclaré le Chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) lors de l'événement. Il a également souligné l'importance des semi-conducteurs pour atteindre la neutralité climatique, en notant que cela ne peut être accompli qu'avec l'énergie éolienne, la photovoltaïque et la mobilité climatiquement neutre. "Cependant, ils ont tous un point commun : ils nécessitent des semi-conducteurs, un grand nombre de semi-conducteurs", a-t-il ajouté, en mentionnant qu'aujourd'hui, un véhicule électrique contient deux fois plus de puces qu'un véhicule à moteur à combustion interne.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a salué cet événement comme un moment historique. "Dresde est le meilleur emplacement pour la microélectronique en Europe", a-t-il proclamé. "Silicon Saxony symbolise la technologie de l'avenir, la politique économique et scientifique qui a constamment travaillé vers un objectif commun, en collaboration avec de nombreux partenaires, pendant de nombreuses années et décennies - y compris Bosch, Globalfoundries et Infineon". Kretschmer a reconnu l'implication personnelle de Scholz dans l'installation de TSMC.

La centrale syndicale IG Metall demande un accord collectif pour les travailleurs

La présidente d'IG Metall, Christiane Benner, a salué l'investissement. Avec TSMC et le projet conjoint ESMC, une partie importante de l'avenir industriel de l'Allemagne et de l'autosuffisance arrive. "Il est juste que les fonds publics soient investis dans le développement futur. Mais il faut aussi se rappeler que non seulement les conditions idéales de l'entreprise, mais aussi celles des employés doivent être remplies, et cela implique : des accords collectifs et des emplois sécurisés et bien rémunérés."

Selon le PDG de Bitkom, Bernhard Rohleder, la cérémonie de pose de la première pierre à Dresde est "un tournant pour le hub technologique de l'Allemagne". "L'aide d'État est bien investie et assure un niveau de jeu équitable dans la concurrence avec les principaux sites de puces, tels que l'Asie ou les États-Unis", a-t-il déclaré, en soulignant la nécessité de se concentrer sur d'autres secteurs de semi-conducteurs et d'applications et d'attirer des spécialistes en Allemagne.

La construction est prévue pour commencer en 2027. La production sera axée sur les puces pour l'industrie automobile, et la première usine européenne de TSMC devrait créer 2 000 emplois.

