La construction dans la "capitale des gratte-ciel" de la Chine ne montre aucun signe de ralentissement

Comme beaucoup d'autres villes chinoises, Shenzhen raffole des gratte-ciel.

Selon le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), 70 % des 128 bâtiments de plus de 200 mètres de haut construits dans le monde l'année dernière l'ont été en Chine.

Shenzhen en a construit 11, soit plus que l'ensemble des États-Unis et presque deux fois plus que n'importe quelle autre ville chinoise (Chongqing et Guangzhou arrivent ex aequo en deuxième position, avec Goyang en Corée du Sud, avec six gratte-ciel chacune).

Des gratte-ciel de par leur conception

La relation de la ville avec les gratte-ciel remonte à 1980, lorsque le dirigeant réformateur chinois, Deng Xiaoping, a déclaré qu'une bande de terres agricoles le long de la frontière avec Hong Kong deviendrait une "zone économique spéciale".

Cette décision signifiait que les entreprises pourraient opérer avec moins de restrictions liées à une économie planifiée. Il s'agissait de la première expérience majeure de la Chine avec les marchés libres depuis la révolution communiste de 1949. Des investisseurs de Hong Kong - et d'ailleurs - se sont précipités de l'autre côté de la frontière pour construire des usines et d'autres entreprises.

Dès le début, les urbanistes ont décidé que la ville serait une ville de gratte-ciel. La ligne d'horizon croissante de Shenzhen fait tout simplement partie de son ADN, selon Juan Du, professeur d'architecture à l'université de Hong Kong, dont le livre "The Making of Shenzhen : A Thousand Years in China's Instant City", sera publié l'année prochaine.

Les plus hauts bâtiments du monde

"À Shenzhen, (les gratte-ciel) sont vraiment liés à l'image de la ville", a-t-elle déclaré par téléphone. "Entre le début des années 1980 et le début des années 1990, Shenzhen comptait plus de gratte-ciel que n'importe quelle autre ville chinoise.

Le terme "vitesse de Shenzhen" a été inventé à l'époque de la construction des premiers gratte-ciel de la ville. Lorsque Deng Xiaoping s'est rendu pour la première fois à Shenzhen, il a été très impressionné par la vitesse à laquelle les grands immeubles étaient construits.

Aujourd'hui, Shenzhen a dépassé ses origines manufacturières pour devenir une plaque tournante des industries de services, en particulier de la technologie et du design. Souvent décrite comme la "Silicon Valley chinoise", la ville abrite de grandes entreprises comme Tencent (qui a elle-même construit deux gratte-ciel) et un réseau de milliers d'entreprises plus petites.

Mais la géographie de Shenzhen joue également un rôle : le centre-ville est situé dans une bande étroite entre les montagnes et la frontière de Hong Kong. Un réseau croissant de lignes de métro et une nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse avec Hong Kong ont rendu cette bande encore plus attrayante, poussant le développement vers le haut plutôt que vers l'extérieur.

Villes en perte de vitesse

Shenzhen ne semble montrer aucun signe de ralentissement. En plus des 49 bâtiments de plus de 200 mètres, 48 autres gratte-ciel sont en cours de construction, selon les données du CTBUH.

Mais alors que Shenzhen s'élève vers le ciel, les espaces de bureaux vides dans d'autres grandes villes ont conduit les analystes du marché à spéculer sur le fait que la Chine est prise dans une spirale de surconstruction. Le taux d'inoccupation des bureaux à Pékin, qui était de 8 % à la fin de 2016, devrait atteindre 13 % d'ici à la fin de 2019, selon un rapport de la société immobilière Colliers International. Le rapport note que "l'augmentation de l'offre de bureaux restera supérieure à la croissance de la demande".

À Shanghai, le plus haut bâtiment du pays, la Shanghai Tower de 632 mètres, est resté pratiquement vide depuis son ouverture en 2015. L'un des principaux promoteurs du projet, Gu Jianping, a admis lors d'une cérémonie de remise de prix l'année dernière que "le plus grand défi auquel la Chine est confrontée est de savoir comment construire moins de gratte-ciel".

Dans toute la Chine, la course à l'élévation a donné naissance à des monuments démesurés (comme la tour Zifeng de Nanjing, qui est presque deux fois plus haute que le bâtiment le plus élevé de la ville) dans des zones où la demande n'était pas suffisante pour justifier la construction. Des villes nouvelles entières ont été construites dans des endroits comme Ordos, un avant-poste poussiéreux du désert de Gobi, qui est resté vide pendant des années. Tianjin a construit pas moins de trois quartiers d'affaires centraux remplis de gratte-ciel, dont l'un s'inspire ouvertement de Manhattan.

Certains médias ont évoqué l'"indice des gratte-ciel", une idée proposée pour la première fois par l'économiste Andrew Lawrence en 1999, qui suggère qu'une hausse des investissements dans les gratte-ciel est un signe avant-coureur de récession.

À contre-courant de la tendance

Mais plutôt que de signaler une récession, la vague de nouveaux gratte-ciel à Shenzhen pourrait simplement refléter l'essor de son économie. Avec le PIB par habitant le plus élevé de toutes les grandes villes chinoises, Shenzhen connaît également une flambée des prix des terrains.

L'année dernière, le marché immobilier de la ville a été désigné comme le plus cher de la Chine continentale, les maisons se vendant en moyenne 6 500 dollars le mètre carré, selon SouFun, qui suit les prix des maisons dans 100 villes chinoises. Une tendance similaire a été observée sur le marché des bureaux, selon David Ji, responsable de la recherche pour la Grande Chine au sein de la société de conseil immobilier Knight Frank.

"Shenzhen a une forte demande d'espaces de bureaux de catégorie A, contrairement à d'autres villes du continent qui se contentent de construire en hauteur pour se faire concurrence", a-t-il déclaré par téléphone.

Hormis le Ping An Financial Centre (600 mètres), qui est devenu le quatrième plus haut bâtiment du monde lors de son ouverture l'année dernière, M. Ji a déclaré que "les bâtiments construits à Shenzhen n'ont pas tendance à être très hauts par rapport à Shanghai ou à d'autres villes".

En d'autres termes, Shenzhen construit peut-être de nombreux gratte-ciel, mais la plupart d'entre eux ne sont pas spectaculaires.

Selon Stefan Krummeck, architecte basé à Hong Kong, plutôt que de tolérer les projets de vanité, les urbanistes encouragent les projets qui s'intègrent dans la ville environnante. Son cabinet, TFP Farrells, a conçu la KK100, une tour de 442 mètres qui est actuellement la deuxième plus haute de Shenzhen. Plutôt qu'un point de repère isolé, le gratte-ciel fait partie d'un ancien village qui a été réaménagé en même temps que KK100.

"Il y a toujours un peu d'ego dans les grandes tours, mais à Shenzhen, c'est plus durable - les tours sont raisonnablement modestes", a-t-il déclaré au téléphone. "Il n'y a que quelques tours de grande hauteur et elles sont plutôt bien intégrées dans le tissu urbain.

"À ma connaissance, les tours sont pleines et les rues sont animées. Cela fonctionne très bien.



Hauteur: 492m (1614.17ft)

Étages : 101

Architecte : Kohn Pederson Fo" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/31/209809/jpeg/4-3/1200/75/construction-of-shanghai-s-third-supertall-building-took-11-years-but-the-skyscraper-dubbed-the-bottle-opener-was-met-with-critical-praise-and-high-end-residents-when-it-completed-in-2008-including-the-park-hyatt-shanghai-and-offices-for-ernst-young-morgan-stanley-and-bnp-paribas-br-br-strong-height-strong-492m-1614-17ft-br-strong-floors-strong-101-br-strong-architect-strong-kohn-pederson-fo.webp" alt="La construction de la troisième grande tour de Shanghai a duré 11 ans, mais le gratte-ciel surnommé "The Bottle Opener" a été salué par la critique et accueilli par des résidents haut de gamme lorsqu'il a été achevé en 2008, notamment le Park Hyatt Shanghai et les bureaux d'Ernst & Young, de Morgan Stanley et de BNP Paribas."/>

