Consommation d'eau dans les ménages de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a diminué ces dernières années. En 2022, une moyenne de 135,0 litres par personne et par jour a été fournie aux ménages, selon l'Office statistique d'État de Düsseldorf. Cela signifie que la consommation moyenne a diminué de 3,4 litres par personne et par jour par rapport à 2019 (138,4 litres). L'enquête sur l'alimentation en eau publique a lieu tous les trois ans.

Selon les statisticiens, il y avait au total 360 entreprises responsables de l'alimentation en eau publique en 2022. Les citoyens de NRW étaient presque entièrement raccordés à l'alimentation en eau publique, avec 99,1 %. Presque la moitié du volume extrait provenait de l'eau de source, le reste provenant de l'eau de source enrichie, des lacs et des réservoirs, des sources et des rivières.

L'Office statistique d'État de Düsseldorf a rapporté que la consommation d'eau moyenne la plus élevée, supérieure ou égale à 150 litres par jour, a été observée à Bottrop, Düsseldorf, Mülheim an der Ruhr et Cologne. Une consommation comparative-ment faible a été enregistrée à Solingen, Bonn, Remscheid, Höxter et dans le district de Warendorf.

