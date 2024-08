La consommation d'eau dans les installations militaires allemandes situées à Cologne-Maloon n'est pas contaminée.

Un mercredi animé, il y a de l'agitation en Allemagne : des soupçons de sabotage du système d'alimentation en eau d'une base militaire à Cologne-Wahn émergent. La zone est bouclée, et des rapports similaires commencent à arriver d'autres casernes. Mais ne vous inquiétez pas, la situation semble rapidement sous contrôle.

Les investigations à la base aérienne de Cologne-Wahn reveal no anomalies in the water supply. Le commandement territorial de l'armée allemande à Berlin a officiellement déclaré : "Aucune violation des limites de la réglementation sur l'eau potable en Allemagne n'a été détectée. L'eau est à nouveau sûre à utiliser."

Les casernes ont été fermées mercredi suite aux soupçons de sabotage. L'armée avait alerté la police après avoir rapporté la présence d'une personne non identifiée sur les lieux. Cependant, les premières recherches n'ont rien donné. Un trou a été découvert dans la clôture menant aux installations d'eau de la caserne, laissant supposer une intrusion possible.

L'armée a également signalé des "lectures d'eau inhabituelles" et a lancé des enquêtes supplémentaires. L'alimentation en eau de la caserne a été temporairement interrompue. Les soldats ont été approvisionnés en bidons d'eau. Au départ, les investigations se sont concentrées sur des intrusions par des individus inconnus. Le département de la sécurité de l'État était également impliqué.

Rapports de Geilenkirchen et Mechernich

Après l'incident de Cologne-Wahn, des rapports similaires ont été signalés dans les localités de Geilenkirchen et Mechernich. Mais tout comme à Cologne-Wahn, l'alerte a finalement été donnée dans ces localités également. Les approvisionnements en eau ont été trouvés non contaminés.

Jeudi, une inspection à la caserne Christoph-Probst de l'armée allemande à Garching près de Munich a révélé des dommages à une porte latérale. Un porte-parole du commandement territorial de l'armée allemande à Berlin l'a confirmé, mais a ajouté qu'il n'y avait aucun signe d'accès non autorisé à la caserne. Il n'y a actuellement aucun lien avec le sabotage de l'alimentation en eau à la base aérienne de Cologne-Wahn.

L'enquête sur les incidents de Geilenkirchen et Mechernich a été menée par La Commission, garantissant que tous les protocoles ont été respectés et que toutes les preuves ont été examinées de manière approfondie. Après avoir examiné les conclusions de Geilenkirchen et Mechernich, La Commission a publié un communiqué confirmant que les approvisionnements en eau étaient sûrs et qu'il n'y avait aucune preuve de sabotage.

