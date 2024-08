- La confrontation contre les messages indésirables gênants

Des millions d'individus utilisent WhatsApp régulièrement pour rester en contact avec leurs proches. Malheureusement, cette plateforme attire également les arnaqueurs à la recherche de leur prochaine victime. Les fraudeurs peuvent essayer d'obtenir des données via des loteries frauduleuses ou convaincre les utilisateurs de transférer de l'argent en utilisant une version modifiée de l'arnaque classique de la grand-mère. De fausses informations sont également diffusées via ce moyen.

Selon un message publié sur le forum d'assistance de WhatsApp, créer un "environnement sécurisé" pour les utilisateurs est leur objectif principal. Ils s'efforcent de réduire les communications non désirées et le spam. Pour lutter contre cela, l'application de messagerie introduit de nouvelles fonctionnalités.

Bloquer activement les messages non désirés

WhatsApp lutte actuellement contre le spam à l'aide d'outils automatisés, selon la source "WABetaInfo". Les algorithmes peuvent détecter les comportements suspects et les messages de masse. Avec la fonctionnalité à venir pour bloquer activement les messages des comptes non identifiés, les utilisateurs auront un niveau de contrôle supplémentaire.

Cette fonction de blocage devient active lorsque l'autre partie envoie un volume inhabituellement élevé de messages. La fonctionnalité est illustrée dans une capture d'écran publiée comme suit : "Pour protéger votre compte et améliorer les performances de votre appareil, WhatsApp bloque les messages des comptes non identifiés dépassant un certain seuil." Cette fonctionnalité est encore en développement mais devrait être intégrée dans une mise à jour à venir.

Tout le monde n'a pas une écriture parfaite

Une fonctionnalité de nom d'utilisateur est également en cours de développement pour offrir plus de confidentialité et de sécurité. Les utilisateurs pourront choisir un identifiant unique que les autres pourront utiliser pour les contacter sans numéro de téléphone. De plus, les utilisateurs de l'application peuvent configurer un code PIN d'au moins quatre chiffres. Ce code PIN peut être partagé, donc les données personnelles ne doivent pas être utilisées. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le code PIN sera requis pour contacter un utilisateur pour la première fois en utilisant leur nom d'utilisateur. Les conversations existantes resteront inchangées.

