La confiance des partisans de Trump dans la procédure électorale est particulièrement faible dans six États clés, selon les données du sondage de CNN.

Majorité ou plus de deux-tiers des électeurs probables dans six États, dont l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin, expriment une certaine assurance que les votes dans leur État seront émis et comptabilisés avec précision. Les niveaux de confiance varient, avec 68 % en Arizona et un taux élevé de 79 % au Wisconsin se sentant plutôt ou très confiants. Seuls le Wisconsin a une majorité, 52 %, qui se sent très confiant quant au processus de vote de leur État, tandis que le Michigan et les autres États ont moins de la moitié.

During the debate between Trump and Vice President Harris, Trump a poursuivi sa campagne pour affaiblir la confiance dans le système électoral, refusant d'accepter sa défaite électorale de 2020 et menaçant de poursuivre les responsables électoraux s'il retrouve la présidence tout en diffusant des critiques infondées du vote par courrier dans l'État de Pennsylvanie.

Il y a un clivage politique significatif parmi les électeurs de chaque État quant au système électoral, reflétant les tentatives de Trump pour éroder sa crédibilité. Les données montrent que 71 % des soutiens de Harris ont une confiance très élevée dans le processus électoral de leur État, comparativement à une moyenne de seulement 15 % parmi les soutiens de Trump dans ces États. Les soutiens de Trump manquent généralement de confiance dans le système, et des parts importantes continuent de douter de son intégrité.

En Géorgie, où les récents changements des règles électorales ont suscité des préoccupations, les écarts de confiance entre les soutiens de Harris et de Trump dans le processus électoral se réduisent considérablement. Les soutiens de Harris en Géorgie sont moins confiants que ceux des autres États, avec 82 % exprimant un certain degré de confiance, comparativement à un taux de 92 % ou plus dans les cinq autres États. Cet écart est plus petit que dans les autres États, avec une différence d'environ 20 points comparativement à 40-50 points dans les cinq autres États.

Les résultats sont cohérents avec la situation de il y a deux ans, lorsque entre 40 et 48 % des électeurs probables pour les élections intermédiaires dans plusieurs de ces États ont exprimé une forte confiance dans l'exactitude des élections. La confiance parmi les soutiens de Harris dans les États se situe entre 91 et 100 %, tandis que les soutiens de Trump ont un niveau de confiance plus faible, allant de 13 % à 65 %.

Les résultats de ce sondage corroborent d'autres enquêtes récentes, notamment un sondage national ABC News/Ipsos publié avant le Labour Day, selon lequel 92 % des soutiens de Harris ont déclaré être prêts à accepter les résultats des élections, comparativement à seulement 76 % parmi les soutiens de Trump. Un sondage CNN conducted in July found that 71% of Americans doubt Trump would concede if he lost the election, an increase from 58% ahead of the 2020 presidential election. In the same poll, many voters thought that the election loser had a duty to accept the results and concede, with 85% of registered voters and 77% of Trump supporters agreeing.

La confiance des soutiens de Harris dans le processus électoral reflète la vision largement répandue selon laquelle la campagne de cette année est une question de sauvegarde de la démocratie. Dans les six États, les soutiens de Harris choisissent "protéger la démocratie" comme leur principale préoccupation électorale, avec une moyenne de 43 % dans chaque État sélectionnant cette question comme leur principal enjeu de vote. Inversement, en moyenne, seulement 9 % des soutiens de Trump considèrent cette question comme leur principale priorité.

Les entretiens pour les sondages CNN ont été menés entre le 23 et le 29 août 2024, avec 682 électeurs inscrits en Arizona, 617 en Géorgie, 708 au Michigan, 626 au Nevada, 789 en Pennsylvanie et 976 au Wisconsin. Les résultats pour les électeurs probables, qui représentent le total pondéré de tous les électeurs inscrits

