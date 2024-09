Table des matières

Graphe 1 : Évaluation des chefs politiques en septembre 2024

Graphe 2 : États fédéraux établis et émergents

Graphe 3 : Confiance parmi les propres partisans

Graphe 4 : Loyauté des partisans de l'AfD et du BSW

Conclusion de l'évaluation des chefs politiques

- La confiance des électeurs dans les représentants d'Ampel continue de décliner

Qui sont les politiques que les Allemands croient sur la bonne voie pour le pays ? Les données des classements politiques de ntv et RTL apportent une réponse. Les participants évaluent 20 politiques sur une échelle de 0 ("pas du tout optimiste") à 100 ("complètement optimiste"). Le classement compilé par l'Institut Forsa indique qu'en septembre 2024, le chancelier fédéral Olaf Scholz et le ministre des Finances Christian Lindner connaissent des revers importants.

De plus, d'autres membres du gouvernement de la coalition du semaphore voient également une baisse de la confiance, notamment le ministre de la Défense Boris Pistorius, qui conserve nevertheless la première place. Notamment, le président de l'UDF Friedrich Merz montre des améliorations, mais reste nevertheless derrière les ministres des États de l'union.

Intéressamment, à la suite des victoires de l'AfD, les leaders Alice Weidel et Tino Chrupalla observent une hausse de leur classement. Cependant, le nouveau venu Björn Höcke ne reçoit qu'une confiance minimale des répondants.

Graphe 1 : Évaluation des chefs politiques en septembre 2024

[Graphique montrant le classement complet de 20 politiques]

Graphe 2 : États fédéraux établis et émergents

Les représentants des "partis établis" se portent moins bien dans les nouveaux États fédéraux que dans les États fédéraux traditionnels. Inversement, l'AfD et le BSW jouissent d'une confiance plus élevée en Allemagne de l'Est qu'à l'Ouest.

Graphe 3 : Confiance parmi les propres partisans

Le président de la CSU Markus Söder et la fondatrice du parti Sahra Wagenknecht reçoivent la plus haute soutien parmi leurs propres électeurs, suivis du ministre fédéral de l'Économie Robert Habeck. Parmi les électeurs du SPD, Boris Pistorius a plus confiance qu'Olaf Scholz. Le président de l'UDF Merz est derrière Söder au sein du camp de l'union, ainsi qu'en arrière du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst et du chef de l'État de Schleswig-Holstein Daniel Günther.

Graphe 4 : Loyauté des partisans de l'AfD et du BSW

Les partisans de l'AfD et du BSW placent moins confiance dans les figures politiques en dehors de leurs partis respectifs que les répondants dans l'ensemble. Cependant, leurs propres leaders Wagenknecht, Weidel, Chrupalla et Höcke reçoivent de meilleures évaluations. Les partisans de l'AfD font plus confiance à la fondatrice du BSW Sahra Wagenknecht qu aux partisans du BSW ne font confiance aux dirigeants de l'AfD Alice Weidel, Tino Chrupalla et Björn Höcke.

Conclusion de l'évaluation des chefs politiques

Les sondeurs de Forsa notent que les électeurs potentiels ont maintenu un niveau stable de confiance dans les figures politiques pendant la première moitié de l'année. Cependant, les valeurs de confiance pour les membres du gouvernement de la coalition du semaphore ont baissé entre la mi-

Lire aussi: