La conférence Pac-12 envisage une reconstruction, incorporant quatre écoles de la conférence Mountain West.

Jeudi, la conférence a annoncé que quatre institutions de la Mountain West Conference – Boise State, Colorado State, Fresno State et San Diego State – rejoindront la Pac-12 à partir du 1er juillet 2026.

La Pac-12 a connu des défis ces dernières années, réduisant le nombre de ses écoles membres à seulement Oregon State et Washington State. Selon les directives de la NCAA, une conférence doit compter au moins huit écoles pour être classée en tant que Division I de football américain (FBS).

En avril, le conseil d'administration de la NCAA Division I a décidé de retirer le statut autonome de la Pac-12, effective au 2 août, la classant comme conférence FBS non autonome. La conférence dispose maintenant de deux ans pour se conformer aux exigences de la FBS.

La Pac-12 a subi un coup dur lorsque dix écoles ont quitté la conférence, Stanford et Cal migrant vers la Atlantic Coast Conference (ACC), Washington, Oregon, USC et UCLA rejoignant la Big Ten, et Arizona, Arizona State, Colorado et Utah rejoignant la Big 12.

La commissaire de la Pac-12, Teresa Gould, a déclaré : "Depuis plus d'un siècle, la conférence Pac-12 est une figure de proue dans les sports universitaires. Nous continuerons à saisir des opportunités novatrices et pionnières pour le développement et l'avancement, dans l'intérêt de nos institutions membres et de nos étudiants-athlètes. Je remercie notre conseil pour ses efforts dans l'accueil de l'Université Boise State, de l'Université Colorado State, de l'Université California State, Fresno et de l'Université d'État de San Diego dans la conférence. Une nouvelle ère passionnante pour la conférence Pac-12 commence aujourd'hui."

La commissaire de la Mountain West, Gloria Nevarez, avait déjà publié une déclaration concernant les éventuelles sorties de ses membres avant l'annonce de la Pac-12.

"La conférence Mountain West est consciente des rumeurs concernant les éventuelles sorties de nos membres et nous fournirons des mises à jour prochainement", a déclaré Nevarez. "Si des membres choisissent de partir, ils seront liés par nos statuts et nos politiques. Les termes de notre accord de planification s'appliqueront à la Pac-12 si elle accepte les membres de la Mountain West. Notre conseil d'administration est actuellement en train de délibérer sur notre prochain mouvement. La Mountain West a une histoire de 25 ans distinguée et continuera à prospérer dans les années à venir."

Jeudi, contactée par CNN en réponse à l'annonce de la Pac-12, la Mountain West n'a pas fourni de déclaration mise à jour.

L'ajout de l'Université d'État de San Diego à la Pac-12 devrait renforcer les offres sportives de la conférence. Comprenant l'importance d'avoir au moins huit écoles dans une conférence FBS, la Pac-12 cherche activement à remplir son effectif.

