La condamnation précédente du paramédical impliqué dans l'affaire d'Elijah McClain a été annulée, et ils sont maintenant condamnés à la probation au lieu de purger une peine de prison de 5 ans.

Le juge Mark Warner a annoncé la libération de Peter Cichuniec jeudi, suite à une demande de ce dernier en juin pour une peine réduite en raison de "circonstances" "étranges" et "extraordinaires" dans son cas, selon le Denver Post.

Le bureau du procureur général du Colorado, qui a traité cette affaire ainsi que plusieurs autres liées au décès d'Elijah McClain, a exprimé son mécontentement face à cette décision.

Dans un communiqué, ils ont déclaré : "Après avoir examiné les preuves, un grand jury de l'État a inculpé Cichuniec, et un jury l'a reconnu coupable des crimes ayant entraîné la mort d'Elijah McClain. Nous sommes déçus que la cour ait réduit sa peine aujourd'hui, mais nous respectons l'autorité de la cour."

Cichuniec a été libéré de prison vendredi, selon le département de la correction du Colorado.

CNN a tenté de contacter l'équipe juridique de Cichuniec pour obtenir un commentaire. Sheneen McClain, la mère d'Elijah, a choisi de ne pas répondre à cette décision.

Les charges ont été portées suite à l'arrestation d'Elijah McClain à Aurora le 24 août 2019, après un signalement de "personne suspecte" portant un passe-montagne. McClain, un thérapeute en massage, musicien et amoureux des animaux, rentrait chez lui d'une épicerie avec un sac contenant du thé glacé à ce moment-là.

Des images de caméras corporelles ont montré les policiers en train de plaquer McClain au sol et de lui infliger une prise d'étranglement, coupant la circulation sanguine vers son cerveau et le rendant inconscient. Les secouristes sont intervenus et ont administré une dose de kétamine appropriée pour un individu de 90 kg, bien que McClain ne pèse que 65 kg. Cette situation a conduit McClain à faire une crise cardiaque en route vers l'hôpital et à décéder trois jours plus tard.

Au cours du procès, les secouristes ont admis avoir administré une dose excessive de kétamine à McClain en raison d'une estimation de poids incorrecte. De plus, Cichuniec a témoigné avoir administré la dose de 500 mg sans obtenir les informations sur la taille ou le poids de McClain, affirmant qu'il était en train de subir un "délire agité", un diagnostic controversé souvent utilisé pour décrire l'agitation violente chez les individus sous détention ou contention policière. Ce diagnostic n'est pas reconnu par les principales associations médicales, telles que l'Association médicale américaine.

Lors de sa condamnation en mars, Cichuniec a pleuré et supplié la cour de faire preuve de compassion, déclarant : "Je comprends que cela

Lire aussi: