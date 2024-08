- La concurrence sur les réglementations énergétiques des citoyens: partis verts contre gouvernement

Différents partis politiques ont proposé des méthodes pour que le public s'implique dans l'énergie renouvelable après les vacances d'été. Suite à la proposition de loi sur l'énergie des citoyens des Verts, le ministre de l'Économie Hubert Aiwanger (Votants libres) a annoncé son intention de soumettre un projet de loi similaire au cabinet dans un proche avenir.

La proposition des Verts prévoit que les exploitants d'éoliennes et de centrales photovoltaïques en plein air participent généralement avec la municipalité locale. La manière spécifique d'impliquer le public - comme devenir actionnaire d'une coopérative ou participer par le biais de schémas de tarification de l'électricité - dépendrait des conditions et possibilités locales, selon le porte-parole de l'énergie verte Martin Stümpfig.

La proposition de dernière minute pour une ferme éolienne dans la région d'Altoetting a mis en évidence l'importance d'une implication publique appropriée. Pendant des années, le gouvernement de l'État avait dénoncé l'énergie éolienne comme inutile, a critiqué Katharina Habersbrunner de l'union Bürgerenergie. Cependant, un projet massif a été imposé sans consultation préalable. "Il y a eu de nombreuses erreurs", a-t-elle déclaré.

Aiwanger désapprouve la proposition des Verts

Le ministre de l'Économie Hubert Aiwanger a présenté son plan alternatif, critiquant la proposition des Verts comme insuffisante. "Seulement les municipalités hôtes devraient financièrement contribuer aux éoliennes. C'est trop étroit d'esprit, car les installations modernes, y compris les pales de rotor, dépassent 200 mètres de hauteur et sont visibles de loin", a insisté le ministre.

Outre les Verts et Aiwanger, le président du Land Markus Söder (CSU) a exprimé son soutien à l'utilisation accrue de l'énergie éolienne, même entre les mains des citoyens, après des années de scepticisme. Le gouvernement est sous pression des municipalités quant à cette question. Récemment, plus de 400 maires ont envoyé une demande formelle au gouvernement de Munich pour promouvoir l'expansion de l'énergie renouvelable et l'implication municipale de manière plus agressive. Les maires voient à la fois des opportunités énergétiques et économiques pour leurs communautés dans cette situation.

L'État prévoit également de promouvoir la construction de centrales solaires le long des routes existantes, offrant plus de 2 000 hectares de terres louées à cette fin. Environ 30 000 emplacements appropriés pour les centrales photovoltaïques existent sur les routes fédérales et d'État en Bavière. Avec un rendement de 2,5 térawattheures par an, ces centrales pourraient fournir de l'électricité à environ 700 000 maisons unifamiliales. Les zones appropriées seront répertoriées sur l'Échange solaire de l'Atlas de l'énergie de Bavière pour la location future.

Le ministre de la Construction et des Transports de Bavière Christian Bernreiter (CSU) a commenté: "La construction le long des artères de circulation est déjà établie, donc les impacts environnementaux et les modifications du paysage nécessaires sont

