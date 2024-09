- La concurrence des partis de droite empêche l'AfD d'obtenir des victoires électorales.

Le défi représenté par les Saxons Libres de droite, selon l'analyse du politologue Tom Thieme, a empêché l'AfD de remporter la victoire aux élections en Saxe. L'AfD a réussi à obtenir 30,6 % des voix, tandis que les Saxons Libres ont obtenu 2,2 %. En combinant ces résultats, le total s'élève à 32,8 %, soit le même pourcentage que l'AfD a obtenu en Thuringe, où il n'y avait pas de concurrence de droite similaire, selon Thieme.

Bien que l'AfD puisse se sentir triomphante d'être le seul parti à avoir augmenté sa part de voix, elle n'a pas atteint ses objectifs pour émerger vainqueur et obtenir une majorité de un tiers.

Le soir de l'élection, Thieme, enseignant à l'Université de police de Saxe, a remarqué un phénomène intéressant où tous les partis semblaient satisfaits malgré avoir des raisons de mécontentement.

"Le CDU est sorti vainqueur mais a perdu la première place dans la plupart des mandats directs, enregistrant son pire résultat en Saxe", a expliqué Thieme. Le SPD, malgré avoir enregistré son pire résultat depuis 2019, pourrait trouver satisfaction dans le fait que certains sondages prévoyaient qu'il ne franchirait pas le seuil de cinq pour cent avant l'élection. Thieme prévoit une coalition entre le CDU, le BSW et le SPD. "Le CDU pourrait trouver cela plus simple grâce à certains accords préliminaires - limites d'immigration, interventions diplomatiques dans la guerre en Ukraine et opposition à la politique de genre et d'identité".

Il reste à voir si le BSW, en raison de ses membres inexpérimentés, sera en mesure de former un gouvernement. Cela est particulièrement vrai pour le SPD, selon Thieme. Bien qu'il y ait un certain terrain d'entente en matière de politiques sociales et éducatives avec le BSW, il y a des différences politiques et culturelles considérables, en particulier en matière de politiques sociales. "Auparavant, le SPD était quelque peu entre l'Union et les Verts dans le gouvernement de coalition précédent 'Kenya'. Cependant, il pourrait maintenant se retrouver plus en périphérie de la coalition."

Dans le paysage politique de Saxe, l'élection du Landtag a vu le CDU sortir vainqueur, malgré avoir perdu la première place dans la plupart des mandats directs. Le SPD participera à nouveau au Parlement saxon et aura des représentants au Landtag.

Lire aussi: