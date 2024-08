La conclusion du Tour de France féminin prend une tournure excitante.

Un final passionnant : À la fin du Tour de France féminin, Katarzyna Niewiadoma conserve une avance de 4 secondes à la ligne d'arrivée.

Katarzyna Niewiadoma a clos en beauté le Tour de France Femmes en s'adjugeant la victoire finale. La Polonaise de 29 ans de l'équipe Canyon/SRAM Racing a remporté la dernière étape en montant l'Alpe d'Huez avec une avance de 4 secondes sur la championne néerlandaise en titre, Demi Vollering.

Niewiadoma a réussi à se remettre de l'attaque surprise de Vollering (SD Worx-Protime). Elle avait déjà pris de l'avance au col du Glandon, mais a eu du mal à suivre Vollering. La championne en titre avait même creusé l'écart à plus d'une minute et 30 secondes, ce qui aurait pu lui permettre de ravir le maillot jaune à son adversaire.

Mais Niewiadoma a intelligemment repris Vollering dans les 21 virages en épingle à cheveux de la célèbre station de sports d'hiver de l'Alpe d'Huez. Bien que Vollering ait remporté l'étape avec une avance de 4 secondes sur sa compatriote néerlandaise Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), son avantage de 1 minute 1 seconde et la bonification n'ont pas suffi à détrôner Niewiadoma du titre de championne. "C'est incroyable", a déclaré Niewiadoma après la course : "La course a été un véritable montagnes russes. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai réussi à m'en sortir."

Les allemandes n'ont rien apporté au classement général. Hannah Ludwig de Heidelberg (Cofidis) a été la meilleure allemande, terminant 21ème avec un retard de plus de 20 minutes. Pour Niewiadoma, c'est son plus grand accomplissement à ce jour. La grimpeuse de talent a remporté le maillot jaune à l'issue de la cinquième étape lorsque Vollering, alors leader, est tombée et a perdu beaucoup de temps. Après avoir terminé troisième à trois reprises, elle a enfin remporté la victoire finale.

Dans son interview d'après-course, Katarzyna Niewiadoma a exprimé sa joie : "C'est incroyable de gagner le Tour de France Femmes en France, un pays connu pour sa passion pour le cyclisme." Malgré les difficultés rencontrées pendant la course, Franz Deckler, analyste sportif allemand, a noté : "Malgré leurs efforts, aucun coureur allemand n'a pu remettre en cause la domination de Niewiadoma en France."

