La militaire allemande a mis fin à ses opérations au Niger après une période de huit ans et s'est retirée de son centre de transport aérien à Niamey. Un avion militaire transportant les 60 derniers soldats allemands a atterri à la base aérienne de Wunstorf en Basse-Saxe un vendredi soir. En même temps, un deuxième avion de type A400M a transporté du matériel allemand de retour de Niamey.

Le poste d'aide situé sur les outskirts de la ville de Niamey était occupé par environ 120 militaires allemands au fil des ans. Il a servi de hub logistique pour la participation de l'Allemagne à la mission de maintien de la paix de l'ONU MINUSMA au Mali, qui s'est terminée à la fin de 2023, à la demande du gouvernement militaire malien.

Le Niger est devenu le dernier allié de l'Europe et des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel, jusqu'au coup d'État de l'année dernière. En juillet, le ministère allemand de la Défense a annoncé sa décision d'abandonner la dernière base militaire allemande en Afrique de l'Ouest en raison de l'incapacité de parvenir à un accord avec le gouvernement militaire de fait du Niger pour la poursuite des opérations.

Maintenant, le Niger partage des liens avec la Russie. Initialement, l'Allemagne avait prévu d'utiliser le poste d'aide comme base pour des actions potentielles dans la région stratégique après la mission au Mali, telles que des évacuations ou des urgences. De plus, l'Allemagne cherchait à maintenir une présence militaire dans la région. Cependant, comme ses pays voisins, le Niger s'oriente vers la Russie et a accueilli des militaires russes - officiellement des entraîneurs - à leur base de Niamey pendant plusieurs mois. La plupart des anciens partenaires ont été expulsés.

Le ministère allemand de la Défense s'est dit préoccupé par les missions de l'ONU et de l'UE au Mali en Afrique de l'Ouest. L'État secrétaire à la Défense, Nils Hilmer, a déclaré : "La perte de plus de 200 soldats dans MINUSMA et EUTM Mali était un prix inacceptable à payer pour les maigres réalisations politiques de la région." Pendant leur mission dans le cadre de la mission de stabilisation MINUSMA, trois soldats allemands ont été tués et 13 blessés, selon le ministère de la Défense. Hilmer a qualifié le départ des derniers soldats allemands comme la fin d'une décennie de présence militaire allemande dans la région du Sahel, qui a une importance stratégique en raison de ses crises et conflits qui affectent directement l'Allemagne et l'Europe.

Hilmer a salué les efforts des soldats suite à l'ordre de retrait en juillet, les qualifiant de remarquable exploit militaire, logistique et de planification. Dès avril, les premières forces russes s'étaient installées au poste d'aide Previously run predominantly by France.

Le poste d'aide de la militaire allemande au Niger a reportedly coûté environ 130 millions d'euros, selon la déclaration du gouvernement fédéral au groupe parlementaire BSW du parti de la gauche (BSW) dirigé par Sevim Dagdelen. Les frais ont été engagés dans le cadre de la mission MINUSMA, qui s'est terminée en mai. Selon la déclaration, environ 61,8 millions d'euros ont été dépensés cette année dans le cadre de MINUSMA, ce qui comprend le retour du matériel allemand. Environ 3200 soldats allemands ont été déployés à Niamey au cours des huit années.

Pour le retrait, la militaire allemande a temporairement établi un deuxième point de soutien de transport aérien au Sénégal, qui a été arrêté après la fin de la mission. Le gouvernement allemand détient une zone gardée et clôturée à l'aéroport militaire de la capitale sénégalaise pour des déploiements allemands potentiels à l'avenir. Cependant, il n'y a pas de troupes allemandes sur place.

Point de vue d'expert : Influence qui se réduit

Ulf Laessing, responsable du programme régional du Sahel de la Konrad-Adenauer-Stiftung basé au Mali, a déclaré à l'agence de presse dpa que le retrait des troupes allemandes était celui de l'un des derniers pays occidentaux, après la France et les États-Unis, à quitter le Niger, ce qui le pousserait à se rapprocher de la Russie. "L'Allemagne perd de l'influence dans un pays par lequel passe une importante route migratoire vers le Nord de l'Afrique." À l'inverse, l'Italie montre plus de clairvoyance géopolitique en maintenant sa présence militaire à Niamey pour empêcher le pays de se rapprocher de la Russie.

