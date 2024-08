- La conclusion de l'intervention militaire menée par les forces armées fédérales dans la région ouest du Niger

Forces armées allemandes ont achevé leur mission au Niger occidental après une présence de huit ans et quitté la base aérienne de transport de Niamey. Un avion militaire transportant les 60 derniers soldats allemands a atterri à la base aérienne de Basse-Saxe en Allemagne vendredi soir. Simultanément, un deuxième avion de transport A400M a ramené du matériel allemand de Niamey.

Cette base située à la périphérie de Niamey était gérée par jusqu'à 120 forces allemandes. Elle a servi de base logistique pour le rôle des forces armées allemandes dans la mission de maintien de la paix de l'ONU MINUSMA au Mali, qui s'est terminée à la demande du gouvernement militaire malien à la fin de 2023.

Le Niger était auparavant reconnu comme le dernier allié européen et américain contre le terrorisme dans la région du Sahel. Cependant, un coup d'État a perturbé ce statu quo l'année dernière. Le ministère allemand de la Défense a annoncé en juillet que la poursuite des opérations à la dernière base allemande en Afrique de l'Ouest ne serait plus possible suite à l'échec des négociations avec les autorités militaires de fait nigériennes. Au fil des ans, environ 3 200 soldats allemands ont été stationnés à Niamey.

Le Niger se tourne vers la Russie

Initialement, le ministère allemand de la Défense avait l'intention de maintenir la base opérationnelle après la mission au Mali. L'objectif était de préserver d'éventuelles contingences, telles que des missions d'évacuation ou des urgences, et de manifester une présence militaire dans la région stratégiquement importante. Cependant, sous l'effet de mouvements similaires, Niamey, ainsi que ses voisins, s'est également aligné sur la Russie. Des militaires russes, officiellement présentés comme des formateurs, sont stationnés à Niamey depuis plusieurs mois. Presque tous les anciens alliés ont été expulsés.

Pour accélérer le retrait, l'armée allemande a établi unhub de transport aérien temporaire dans la région côtière du Sénégal. Après la mission, ce hub a été démantelé. Actuellement, des négociations sont en cours entre l'Allemagne et le Sénégal pour préserver les opérations du hub sans la présence de personnel militaire allemand, possibly en stockant le matériel nécessaire sur place.

