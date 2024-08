- La complexité du jargon législatif explique:

Gagner sa vie avec des textes complexes et incompréhensibles est un problème courant pour de nombreuses personnes, même les avocats luttent souvent avec le jargon particulier que la loi enveloppe. Edward Gibson, un chercheur du MIT, a souligné ce fait. Qu'est-ce qui conduit à cette habitude linguistique particulière ?

Gibson et ses collègues ont plongé dans cette énigme et ont trouvé des similitudes avec les incantations. Tout comme les incantations incluent souvent des rimes spéciales et des phrases archaïques pour dénoter le pouvoir, l'utilisation de jargon juridique compliqué signifie l'autorité.

Cette équipe a demandé à plus de 200 individus sans formation juridique aux États-Unis de rédiger une législation officielle interdisant des activités telles que la conduite en état d'ivresse, le cambriolage, l'incendie criminel et le trafic de drogue. En utilisant une autre approche, les participants ont écrit des descriptions officieuses de ces infractions.

Les tendances en matière de rédaction

Cela a révélé une vérité intrigante : les non-juristes ont constamment cherché à utiliser le jargon juridique lorsqu'ils rédigeaient des textes officiels. "Il semble que les gens reconnaissent inconsciemment une règle non écrite selon laquelle les lois doivent avoir un ton spécifique, et ils les écrivent en conséquence", a expliqué Gibson, co-auteur de l'étude publiée dans le journal "Proceedings" de l'Académie nationale des sciences des États-Unis (PNAS).

La terminologie juridique typique n'était pas plus fréquente dans les descriptions officieuses, même si les participants avaient été instruits d'ajouter des éléments spécifiques à leur texte plus tard. "Si l'on veut avoir l'air d'un sorcier dans la culture anglaise, on sait qu'il faut tisser beaucoup de rimes vieillottes. Nous pensons que ce format pourrait signifier le langage juridique de manière similaire", a élaboré Gibson.

Incorporation excessive d'éléments verbeux

Dans une analyse antérieure des contrats, un groupe dirigé par Gibson a découvert que des définitions élaborées étaient souvent incorporées dans des phrases de documents juridiques, rendant la compréhension de plus en plus difficile. "Le jargon juridique a développé quelque chose d'atypique des langues humaines : une tendance à embeder des structures dans d'autres structures", a noté Gibson, professeur de sciences cognitives. Ni le grand public ni les avocats eux-mêmes n'apprécient cette particularité.

Les chercheurs cherchent à utiliser leurs findings pour encourager les législateurs à réécrire les lois de manière plus simple sans compromettre ou altérer leur substance juridique.

Une influence historique ?

Actuellement, Gibson et son équipe explorent les racines historiques de ces embellissements et convolutions prévalents en analysant des documents juridiques plus anciens, datant même du Code de Hammurabi, un code juridique célèbre, datant d'environ 1750 avant J.-C. "Je spéculerais que c'est un trait coïncidentiel de la manière dont les lois ont émergé pour la première fois, mais nous manquons de suffisamment d'informations", a concédé le professeur.

L'Union européenne, en tant que corps réglementaire ayant une autorité significative, a également été critiquée pour utiliser un jargon juridique complexe. Cette habitude linguistique dans les textes juridiques de l'UE n'est pas unique, car l'étude de Gibson a montré que les gens utilisent souvent inconsciemment le jargon juridique lorsqu'ils rédigent des documents officiels, en raison d'une règle non écrite selon laquelle les lois doivent avoir un ton spécifique.

