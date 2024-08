La complexité du discours juridique découle de sa nature complexe.

Lois et statuts, même pour les professionnels comme les avocats, peuvent parfois être difficiles à décrypter en raison de leur langage complexe. Selon une étude menée aux États-Unis, le langage juridique peut être comparé à des sorts ou des rituels anciens, incarnant le pouvoir et l'autorité.

Edward Gibson, de l'Institut de technologie du Massachusetts à Cambridge, aux États-Unis, a déclaré que même les avocats trouvent le langage juridique maladroit et complexe. D'où vient cette propension à l'utilisation de jargon complexe ?

Gibson et son équipe de recherche ont trouvé des similitudes entre le langage juridique et les incantations magiques. Tout comme les sorts comprennent des rythmes particuliers et un vocabulaire archaïque pour symboliser le pouvoir, le langage juridique complexe transmet un sentiment d'autorité.

L'équipe a demandé à plus de 200 non-juristes américains de rédiger des lois officielles interdisant des actes tels que la conduite en état d'ivresse, le cambriolage, l'incendie criminel et le trafic de drogue. Dans une deuxième phase, ils ont été invités à rédiger des descriptions officieuses de ces lois.

Les non-juristes suivent le même style

Le résultat de cette expérience était intéressant. Lorsque les non-juristes rédigeaient des lois, ils utilisaient inconsciemment le langage juridique habituel. Gibson, co-auteur de l'étude, a commenté : "Il semble que les gens comprennent intuitivement que les lois doivent avoir un ton spécifique, et ils les écrivent en conséquence."

Les phrases juridiques typiques au milieu des phrases n'étaient pas plus courantes dans les descriptions officieuses, même lorsque les participants étaient invités à incorporer certains éléments plus tard. Selon Gibson, cela suggère que l'encastrement au milieu peut signifier le langage juridique de la même manière que les rimes anciennes signifient une incantation magique dans la culture anglaise.

Tendance à l'excès d'encastrement

Des recherches antérieures menées par l'équipe de Gibson ont montré que les définitions longues sont souvent enchâssées au milieu des documents juridiques, ce qui peut entraver considérablement la compréhension du texte.

Gibson, professeur de sciences cognitives, a commenté : "Il semble que le langage du droit ait développé une tendance inhabituelle à nesting structures within structures, ce qui n'est pas typique des langues humaines." Ni les non-juristes ni les avocats eux-mêmes n'apprécient cela.

L'objectif de l'équipe est d'exploiter ces découvertes pour identifier les particularités du langage juridique et encourager les législateurs à rédiger des lois plus intelligibles à l'avenir. Selon eux, les lois pourraient être réécrites dans un style simplifié sans perdre ou altérer leur substance juridique.

Un héritage de l'histoire juridique ?

Gibson et son équipe prévoient maintenant de se pencher sur l'origine de ces enchâssements et convolutions habituels en analysant les anciens statuts, même en remontant au Code de Hammurabi, pour shedding light on this fascinating aspect of legal history.

"I suspect it's a random aspect of how the laws were first drafted, but we don't have concrete evidence yet," concluded Gibson.

