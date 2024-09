La comparaison entre l'acte d'accusation contre Sean "Diddy" Combs et l'affaire R. Kelly, soulignant une différence significative.

Mais l'affaire Combs diffère de celle de R. Kelly d'une manière significative : les procès de Kelly ont impliqué des victimes mineures, tandis que Combs n'a pas été accusé de méfaits envers des mineurs – et une telle stratégie de défense pourrait émerger des avocats de Combs, arguant que ses présumées victimes étaient des participantes consentantes.

Cependant, les accusations portées contre Combs sont "des chefs d'accusation extrêmement graves", a déclaré l'avocat des droits civiques et analyste juridique CNN Areva Martin, ressemblant de manière frappante à celles portées contre Kelly à New York - "un autre icône de la musique, qui est maintenant incarcéré pour 30 ans pour des allégations remarquablement similaires qui ont été portées contre lui à New York, puis ont finalementabouti à une condamnation en procès".

Utilisation d'un empire commercial

La loi RICO, adoptée en 1970, a été conçue pour poursuivre le crime organisé affectant le commerce interétatique. Tout procès pour racketturnent autour d'une soi-disant "entreprise", ou du groupe engagé dans la prétendue malversation - pensez à la Mafia.

Cependant, l'utilisation de la RICO pour poursuivre Kelly a été considérée comme une "utilisation pionnière" de la statue contre un individu seul, et l'affaire Combs "suit la même structure juridique", selon l'analyste en chef de la loi et de l'intelligence de CNN John Miller. Il a décrit la stratégie comme une "altération créative pour poursuivre des individus dont la propre richesse et les corporations ont été utilisées pour faciliter un schéma continu de crimes graves".

"L'affaire R. Kelly, l'enquête (Homeland Security Investigations), la poursuite en tant que affaire RICO était une poursuite fédérale inhabituelle, avec une structure unique", a déclaré Miller. "Et cela est vraiment devenu un modèle, non seulement pour l'enquête P. Diddy, mais probablement pour le district sud et la manière dont ils ont construit cette affaire".

Lorsque le district est de New York a inculpé Kelly sous la loi RICO - l'inculpation de l'Illinois ne s'est pas appuyée sur la statue - il a identifié Kelly comme le chef d'une entreprise composée du chanteur et de son entourage, y compris les gérants, les gardes du corps, les conducteurs et les assistants personnels.

Le but de l'entreprise, selon l'inculpation EDNY, était non seulement de promouvoir Kelly et sa musique, mais aussi de "recruter des femmes et des filles pour s'engager dans des activités sexuelles illégales avec Kelly".

En particulier, les procureurs EDNY ont affirmé que Kelly choisissait des filles et des femmes dans la foule de ses concerts, puis dirigeait d'autres membres de l'entreprise pour les ramener en coulisses. L'entreprise organisait ensuite la visite des filles et des femmes chez Kelly, et c'est là que les crimes sexuels se produisaient, y compris la production de pornographie infantile.

Maintenant, de l'autre côté de l'East River, les procureurs SDNY affirment que Combs était le chef de sa propre entreprise, composée de diverses entreprises et employés, y compris la sécurité, le personnel domestique et les assistants personnels. Certains de ses objectifs étaient légitimes - promouvoir Combs en tant que musicien et faire fonctionner son empire commercial étendu, que l'inculpation cite comme comprenant des maisons de disques, un studio, une ligne de vêtements, une agence de marketing et une entreprise de spiritueux.

Cependant, l'entreprise s'est également engagée dans une variété de crimes, tels que le trafic sexuel, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice, selon l'inculpation. Et pendant une décennie, Combs "a abusé, menacé et coercité des femmes et d'autres autour de lui pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher sa conduite".

L'entreprise de Combs "a permis" ce comportement, selon l'inculpation, en payant les victimes, manipulant leurs opportunités de carrière ou obtenant des drogues pour maintenir leur conformité. Les membres de l'entreprise ont également été témoins d'actes de violence de Combs contre les victimes, selon l'inculpation. Au lieu d'intervenir, ils ont travaillé pour les cacher.

Un avantage de la conspiration RICO est qu'elle permet au SDNY d'élargir la portée de sa poursuite, a déclaré Neama Rahmani, un ancien procureur fédéral et le président de West Coast Trial Lawyers.

Les accusations du bureau du procureur des États-Unis de Manhattan semblent s'aligner sur l'alleged assault, en l'utilisant comme preuve pour le chef d'accusation de conspiration de racket.

"Une large gamme d'actions peut être considérée comme pertinentes ou des actes prédateurs, même si ce ne sont pas des délits fédéraux", a déclaré Rahmani, poursuivant "Ça ajoute une tonne de preuves, une tonne de crimes, et franchement, une tonne d'individus aussi".

Il reste à déterminer si d'autres individus seront inculpés en relation avec les allégations de l'affaire Combs.

Contrairement aux victimes de Kelly qui étaient mineures, le SDNY n'a pas accusé Combs d'avoir ciblé des mineurs, ce qui constitue une différence majeure entre leurs affaires.

L'acte d'accusation contre Combs mentionne divers victimes présumées, y compris des femmes et des travailleuses du sexe, mais il n'indique pas leur nombre. L'avocat de Combs a soutenu que l'affaire repose sur une seule victime - l'accusation de trafic sexuel repose sur des allégations concernant une seule victime non nommée - tandis que les procureurs fédéraux s'en tiennent à leur affirmation de plusieurs victimes.

Cette distinction, la question du consentement, pourrait s'avérer être un élément clé de la défense de Combs, selon Rahmani, qui la décrit comme "la seule défense substantielle".

"Il ne dira pas que ça n'a pas eu lieu, ou que c'était quelqu'un d'autre", a déclaré Rahmani. "Le sexe consensuel entre adultes est légal, à condition qu'il n'y ait pas de force, de tromperie ou de coercition - c'est ce qui fait le trafic - ou tout aspect commercial - c'est ce qui fait la prostitution".

"Son seul espoir de gagner ce procès dépendra des témoins qui témoigneront et des jurés qui croiront que c'était consensuel".

Miller est du même avis : les victimes mineures de Kelly ne pouvaient pas donner leur consentement, souligne-t-il, "tandis que le principal argument de la défense de Combs portera sur ces fêtes délirantes remplies d'adultes participant volontairement à des rapports sexuels, à la drogue et au hip-hop, et tout le monde s'amusait jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas".

CNN's Eric Levenson a contribué à cet article.

"De même que Combs, l'affaire de Kelly implique également l'utilisation de son entourage pour faciliter des activités criminelles".

"De plus, les victimes présumées dans les deux affaires ont été contraintes de participer à des activités contre leur volonté, malgré leur consentement initial en raison du pouvoir et de l'influence des défendeurs".

